Setién tenía razón

La Unión Deportiva Las Palmas ya es a efectos prácticos un equipo de Segunda División. Es verdad que falta certificarlo con la calculadora en mano, pero sería mucho más que un milagro el poder salvarse. El partido ayer contra el Levante era decisivo. No solo por la situación de ambos clubs en la clasificación sino, sobre todo, porque se ha llegado a esta situación fruto de un cúmulo de errores que arranca desde la temporada anterior. En concreto, cuando se dejó ir sin más (y no retenerlo debidamente) a Quique Setién. Hacía tiempo que la entidad amarilla no tenía en el banquillo a un entrenador con una personalidad y visión del fútbol tan definida. Intuitivo, con criterio y se explicaba de maravilla en las ruedas de prensa, se notaba que era un hombre leído. Además, aplicaba la inteligencia emocional para resolver los conflictos en vez del ordeno y mando que ejecutó Paco Jémez con el delantero Rémy nada más aterrizar en la isla. Y cuando este fin de semana la Unión Deportiva dejó escapar el último tren de la permanencia, el Betis de Setién seguía ganando y soñando con las plazas europeas.

El tiempo da y quita razones. Y Setién la tenía. Prueba de ello es que le otorgaron a Jémez el control de fichajes en el mercado de invierno que previamente había solicitado el cántabro y que le habían negado. Pero a Setién le envidiaban. Y Miguel Ángel Ramírez no lo detectó y se dejó ir por la guardia pretoriana de la directiva que creía que el mérito de aquel entrenador era fácilmente sustituible por cualquier otro. Y no es así, la valía tiene un precio y la incompetencia siempre sale cara.

Sobrevino el fracaso. Es un hecho consumado. Y ahora es el momento de Ramírez para relanzar el club. Para empezar tiene que digerir su primer gran revés deportivo. Le toca ir preparando la próxima campaña: repensar los nombres del círculo de influencia presidencial, buscar un nuevo técnico y reordenar una plantilla que la afición ya ni reconoce tras el rebumbio de peticiones de Jémez. La duda es cuánto durará la travesía del desierto por la Segunda División, si tardaremos tantos años como la otra vez en retornar a la máxima categoría. Eso sí, la mala planificación no puede repetirse. Porque la grieta que atañe a la Unión Deportiva es estructural. Dicho de otra manera, los pésimos resultados no es producto de un par de fichajes incorrectos o porque los otros han sido mejores cuando tú lo has dado todo en el campo. No es el caso. La dimensión a corregir es mucho mayor. Y su epicentro se remonta al final de la temporada anterior y a un verano de variopintos desatinos. ¿Pagarán los responsables?