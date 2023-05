Carta abierta a los servidores públicos de Telde

El viernes 12 de mayo comenzó una campaña electoral muy ilusionante para el Partido Popular de Telde. Una campaña que estamos confiados traerá un cambio trascendental para el futuro del municipio y para sus vecinos. Un cambio que, por qué no decirlo abiertamente, estamos seguros de que supondrá una bocanada de aire fresco para Telde.

Entre los ejes principales de dicho cambio, que suelo añadir que será 'histórico', se encuentra sin duda el fortalecimiento de la estructura administrativa y organizativa del Ayuntamiento. Soy muy consciente de que, sin contar con unos recursos humanos y materiales a la altura de un municipio de más de 102.000 habitantes y 100 millones de euros de presupuesto, poco o nada puede avanzar Telde. Ni en el presente ni en el futuro.

El Partido Popular, al realizar su propio diagnóstico de la situación de Telde tras hablar con miles de vecinos de todos y cada uno de los barrios del municipio, llega a una conclusión muy clara: debe de mejorarse, y mucho, la atención que se presta al ciudadano en las dependencias municipales. También en las calles, en materia de seguridad.

Es una tarea inaplazable por más tiempo en Telde. El próximo gobierno municipal que deseo y espero poder presidir trabajará para poder contar con más personal en el Ayuntamiento y más policías locales en las calles del municipio. Es ineludible agilizar la tramitación de los expedientes administrativos, sobre todo en áreas tan sensibles para el ciudadano como las de servicios sociales, urbanismo o desarrollo local, entre otras.

Pero si importante es prestarle al ciudadano la atención considerada que demanda y merece, no lo es menos la dignificación del trabajo del personal al servicio del Ayuntamiento, también aquel que trabaja en las empresas públicas municipales de Fomentas y Gestel. No en vano, de lo segundo depende en gran parte lo primero. Un personal que, por desgracia, hoy por hoy está sujeto a una desmesurada carga de trabajo y al que le resulta muchas veces humanamente imposible sacar en plazo su trabajo adelante. Comprendemos su situación y seremos justos y respetuosos con ellos. Dignificar Telde pasa por dignificar y proteger su salud laboral. Pondremos a su disposición los medios materiales y humanos que necesitan y no contribuiremos por más tiempo a agravar una situación laboral que en nada puede beneficiar a Telde.

Y tenemos un plan para lograrlo, en coordinación con los sindicatos del que soy un fiel defensor por la labor que desarrollan. En este sentido, convocaremos nuevas plazas de Policías Locales hasta alcanzar en este mandato las 120 plazas, sabiendo que la ratio que le corresponde al municipio es de 250 efectivos y que hacia ahí nos dirigiremos. Sacaremos más plazas de técnicos y administrativos para el Ayuntamiento. Además de crear una lista de reserva propia, municipal, y con la intención de agilizar de manera inmediata los trámites administrativos más básicos, utilizaremos la lista de reserva del Cabildo de Gran Canaria hasta que se vayan incorporando definitivamente las nuevas plazas de funcionarios.

Por otra parte, si alcanzo la Alcaldía de Telde el próximo 28 de mayo, pondremos en marcha un Plan de Estabilización en el Empleo del personal laboral al servicio del Ayuntamiento y de sus empresas públicas. Con independencia del aumento del número de funcionarios, Telde debe seguir contando con la acreditada capacidad y experiencia de su actual personal laboral.

Por lo demás, pretendemos elaborar un Plan de Optimización de los RRHH del Ayuntamiento que elimine trámites e ineficiencias organizativas; que clarifique el reparto de competencias y funciones; y que fortalezca la colaboración y las sinergias de trabajo administrativo entre las diversas concejalías. Y todo ello contando con los sindicatos.

Nos ilusiona mucho poder poner en marcha un Plan de Formación continua del Personal Municipal a través de la firma de convenios de colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), la Fecam y el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), así como seguir potenciando la administración electrónica con la creación de los 'quioscos digitales' para la obtención de documentos, pero a la vez fortaleciendo la atención presencial en las oficinas municipales para quienes libremente opten por ser atendidos de esta forma.

Dignificación del trabajo del personal al servicio del Ayuntamiento (tanto funcionarial como laboral) para mejorar así la atención al ciudadano. Estas son las dos máximas prioridades en lo que se refiere a la revolución dentro del Ayuntamiento que pretendemos llevar a cabo. Y es que estoy convencido de que el cambio que merece Telde y que sus vecinos ansían pasa necesariamente por sus funcionarios y por el personal laboral a su servicio.

Y concluyo dirigiéndome expresa y directamente a los actuales servidores (funcionarios o personal laboral) del Ayuntamiento de Telde, también a los propios trabajadores de las empresas públicas municipales; por favor, no hagan caso a los bulos interesadamente vertidos por otros, a este candidato a la Alcaldía no le sobra nadie en el Ayuntamiento.

Tienen mi compromiso de que, de la mano de los sindicatos, trabajaremos conjuntamente en el futuro por dignificar su propia situación laboral y por mejorar la atención al ciudadano.