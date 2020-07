Sentido de Estado, por una vez

No repetiré la copla es que empieza ensalzando aquello de lo bonito que es un entierro, con sus caballitos blancos y sus caballitos negros, pero viendo ayer la perfección con que se diseñó el homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus, me vino a la memoria que, cuando lo deseamos, nos ponemos en modo institucional y conseguimos colocar el listón muy alto. Costaba encontrar un pero al acto, donde los políticos no tuvieron protagonismo -más allá de su presencia-, donde se acertó de lleno en la elección de las dos personas que hablaron en nombre de las víctimas y de quienes tanto batallaron para frenar la pandemia, y donde hasta la princesa Leonor dio un ejemplo de responsabilidad al recordarle a su padre, en una instante que captaron las cámaras de televisión y los fotógrafos, que debía ponerse la mascarilla tras pronunciar el discurso que ponía fin al homenaje.

De los grandes partidos, faltó Vox. También ERC y la CUP pero estos no tienen la dimensión estatal del primero y, visto lo visto ayer, no queda otra que subrayar que los de Santiago Abascal cometieron un tremendo error. Tremendísimo. Porque no les costaba nada haber acudido y luego criticar la organización o el desarrollo del evento si así lo consideraban. Ausentarse porque creían que era un homenaje a mayor gloria de Pedro Sánchez, que es lo que dijeron, no tenía sentido sin saber y luego ver lo que finalmente ocurrió. Otros, como el PP, con Pablo Casado al frente, fueron más inteligentes: acudieron y, al salir, cuestionaron la gestión del Gobierno en lo relativo a la cifra exacta de víctimas mortales.

Por estar, hasta estuvo el presidente catalán, Quim Torra, al que se vio conversar distendidamente con otros dirigentes autonómicos y saludar al rey sin problema. Porque lo cortés no quita lo valiente, y ayer tocaba la cortesía. Allí se iba para no olvidar a las miles de víctimas, para tener un gesto con sus familias y también con quienes se jugaron la vida y fueron más allá del deber profesional, como fue, y es el caso, del personal sanitario. Conmovedor, en ese sentido, el discurso de la enfermera que habló por todos ellos. Como emotivo y cargado también de razones el del hermano del periodista Lacalle, una de las víctimas del coronavirus.

Hoy seguramente muchos de los que allí estuvieron volverán a las andadas con su cruce de reproches pero al menos durante algo menos de una hora demostraron sentido de Estado. Ojalá fuese al revés: 23 horas y media al día de responsabilidad y solo treinta minutos de locura.