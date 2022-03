El señor Wilder y ella

El cine ya no es lo que era. No se trata de un tópico ni de una reflexión nostálgica. No se debe a que las películas transitan por caminos diferentes, fruto de los nuevos tiempos artísticos y vitales. Eso es natural. El cine ya no es lo que era porque las proyecciones en las salas han dejado de ser un acontecimiento social. Lo que se ha transformado por completo es cómo se consume. La liturgia de compartir con amigos y desconocidos una proyección en un pantallón y en una sala a oscuras es para las nuevas generaciones (y para algunos veteranos) algo tan poco atractivo como pasarse una jornada sin atender al móvil.

Ante este panorama desolador y de cambios de hábitos casi generalizado resulta especialmente agradable la lectura de la novela 'El señor Wilder y yo' (Anagrama), de Jonathan Coe, que aterrizó recientemente en las librerías españolas.

El escritor británico otorga el protagonismo a Calista, una compositora griega de bandas sonoras que al ver que sus dos hijas emprenden nuevos vuelos ya como adultas echa la mirada atrás, al momento en el que todo cambió. Fue cuando se cruzó en su camino durante una cena, cuando era una adolescente, el mítico director Billy Wilder, que acaba contratándola como traductora para el rodaje de 'Fedora', que en parte transcurrirá en Grecia.

Con estos mimbres sumerge al lector en una historia donde no solo se asiste a las andanzas de uno de los grandes genios del séptimo arte, sino a una forma de entender el arte y la vida que ya estaban en pleno declive tras unos años dorados. Como todo el cine a día de hoy.