Cuando Pablo Iglesias salió a cuestionar la calidad de nuestra democracia, le llovieron críticas desde el espectro ideológico opuesto a sus tesis. Cuando desde algunos foros de Estados Unidos se puso en duda la calidad democrática de España, las miradas de aquellos críticos se volvieron contra la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno y la influencia de los independentistas en el mismo. Ahora, son precisamente Podemos y los partidos nacionalistas que cuestionan la integridad del país los que arremeten contra la calidad democrática de España por el caso del presunto espionaje utilizando el sistema de vigilancia Pegasus. Como se ve, todo depende del color del cristal con el que se mira.

El asunto de ese supuesto espionaje ha colocado al Gobierno, y en especial al PSOE en una posición incómoda. Todavía más cuando Podemos se ha desmarcado y se ha situado del lado de los supuestos espiados, reclamando investigaciones a fondo y, sobre todo, la depuración de responsabilidades políticas.

Veremos en qué queda la cosa, porque la visita del ministro Félix Bolaños a Cataluña para calmar las aguas no parece que diera el resultado deseado, a lo que se suma el hecho de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, negó ayer la mayor en el Senado y no se la vio especialmente dispuesta a aceptar ni una crítica. Ministra, por cierto, que no está entre las predilectas de Podemos, de manera que en este asunto se mezclan heridas de antaño y facturas que se intentan cobrar.

En cuanto al sector conservador, digamos que asiste divertido al espectáculo porque le beneficia electoralmente pero tampoco se moja demasiado. Quizás porque Pegasus no es un invento de ayer y quizás porque igual sabe más de lo que dice en lo relativo a cómo funcionan algunas cosas de la seguridad del Estado.

En esto, cabe recordar un denominador común en las novelas y películas de espías: se hacen encargos asumiendo que la única manera de llevarlos a cabo es saltándose la ley, pero con el añadido de que quien recibe la orden de ejecutar la misión acepta que si es descubierto, nadie va a salir a defenderlo. Sospecho -nunca mejor dicho- que bastante de esto hay en el asunto de Pegasus: alguien pudo dar la orden de utilizarlo contra algunos y ahora nadie quiere asumirlo en la plaza pública. Más o menos lo que pasó con la ministra González Laya cuando se conoció que el líder del Polisario había entrado de tapadillo...

Mantener el asunto de Pegasus ahora bajo secreto ya no tiene sentido: debemos saber qué hubo, si es que lo hubo.