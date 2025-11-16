Da igual que vivas en Puntallana, en Teguise o en Vecindario. Da igual si se trata del presupuesto de tu ayuntamiento, del Cabildo o del ... Gobierno de Canarias. Da igual el año o el color político. Siempre es igual. Cada vez que se presentan unas cuentas públicas, llega la frase mágica, repetida sin pestañear: «Son los presupuestos más sociales de la historia».

Y sí, puede que lo sean. Al menos sobre el papel. Pero lo verdaderamente social no está en las ruedas de prensa ni en los titulares bien colocados. Lo social está en los pasillos de los centros de salud que no dan abasto. En las listas de espera que se alargan hasta que es demasiado tarde. En las personas mayores que mueren sin haber recibido la ayuda a la dependencia que les corresponde. En los jóvenes que, aún con estudios y esfuerzo, siguen sin poder emanciparse porque los alquileres no paran de subir. En los docentes interinos que no consiguen plaza, o que se la asignan en otra isla de un día para otro, con un sueldo que no les da ni para la fianza del piso.

Pero eso no sale en los PowerPoint. ¿Qué hay detrás de un presupuesto? Un presupuesto no es solo una suma de millones. Es, o debería ser, la hoja de ruta de un gobierno. Lo que revela sus prioridades reales. Lo que separa la propaganda de la gestión. Y, sin embargo, año tras año, vemos cómo se deja sin ejecutar una parte importante del dinero aprobado, y no hablamos de calderilla. Solo en 2023, más de 1.000 millones de euros quedaron sin gastar en Canarias, mientras se anunciaba a bombo y platillo que se habían aprobado las cuentas «más expansivas y sociales de la historia». En 2024, otros 1200 millones y el titular llegará.

Y es que un presupuesto no vale por lo que dice, sino por lo que se ejecuta. Y peor aún: no ejecutar no es neutro. Significa que ese dinero no llegó a donde tenía que llegar. No se contrató al personal sanitario que se necesitaba. No se rehabilitaron viviendas públicas. No se reforzaron los servicios sociales municipales. No se atendió al alumnado con necesidades específicas. No se protegió a las personas más vulnerables.

Lo social, cuando se convierte en eslogan vacío, deja de ser social para convertirse en cínico. Hay consejerías que ya no saben gobernar sin gabinete de comunicación. Presupuestos con una nota de prensa antes que un plan de ejecución. Lo vimos con la dependencia. Con la sanidad. Con la educación. Y ahora lo estamos viendo también con la vivienda, la gran estafa de la legislatura.

Porque, mientras nos hablan de «acciones sin precedentes», se sigue derivando dinero público a lo privado. A conciertos sanitarios, a residencias privatizadas, a centros de educación privados. A lo que se mueve rápido, aunque no solucione nada. A lo que genera titulares, aunque no construya futuro. Y se hace sin rubor, como si lo público fuera un capricho del pasado y no la única garantía de equidad en esta tierra.

¿El presupuesto más social de la historia? Lo será el año que se ponga cara a cada expediente y nombre a cada cuantía. El año que se expliquen los criterios para adjudicar, para ejecutar y para evaluar. El año que los servicios públicos dejen de ser maltratados en los despachos mientras se ensalzan en los discursos. Lo será cuando invertir en lo social signifique blindar derechos y garantizar dignidad, no rellenar notas de prensa ni maquillar balances.

Porque lo verdaderamente social no se mide en millones, sino en vidas. Y la verdad es que, mientras nos prometen lo social en mayúsculas, la realidad en las islas sigue siendo precariedad, desigualdad y abandono. Nos venden solidaridad mientras externalizan. Nos venden igualdad mientras excluyen. Nos venden futuro mientras abandonan el presente.

Y lo peor es que ya sabemos lo que viene. En unos meses, lo volverán a anunciar. Con las mismas palabras. Con las mismas promesas. Con las mismas portadas.

Porque, al fin y al cabo, serán -una vez más- los presupuestos más sociales de la historia. Aunque no sepan ni a quién van dirigidos.