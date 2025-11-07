Del escaparate al colchón: la nueva cara de la crisis de vivienda

Basta con dar un paseo por cualquier barrio para ver lo que está pasando. Lo que antes era una papelería, una barbería o una tasca, ... hoy tiene un cartel de 'vivienda en venta'. Aunque de vivienda solo tenga el precio.

A veces me pregunto si nos están tomando el pelo o si, en realidad, ya no queda pelo que tomar. Uno camina por las calles de cualquier ciudad o pueblo canario y empieza a ver escaparates que ya no ofrecen rebajas, sino camas. Persianas que se suben no para abrir negocios, sino para meter colchones, microondas y alguna mesa coja que disimula bajo la etiqueta de 'loft industrial'.

Ya no hace falta buscar mucho para ver locales reconvertidos en viviendas. ¿El motivo? La emergencia habitacional que azota Canarias ha alcanzado un punto tan crítico que hasta los antiguos espacios de socialización, comercio y vida de barrio son ahora presuntas soluciones a la falta de hogar. Estamos perdiendo espacios que antes servían para encontrarse, para comprar en la esquina, para tener una plaza o una consulta médica cerca. Todo eso lo estamos convirtiendo en habitaciones sin ventanas. Pero lo que debería ser un escándalo urbanístico y político, lo vendemos como flexibilidad o ingenio del mercado.

Dicen que es una forma de dar respuesta a la falta de oferta. Pero no se trata solo de falta de viviendas: se trata de la falta de vergüenza de permitir que una persona tenga que vivir donde antes había una caja registradora. Y no es exageración. Hablamos de locales sin ventilación adecuada, sin luz natural, con fachadas que dan directamente a la calle sin un mínimo de intimidad. Espacios donde nunca debió permitirse el uso residencial porque vulneran todas las condiciones básicas de habitabilidad. Pero ahora, con un par de reformas cosméticas y muchas fotos de Pinterest, los llaman 'soluciones habitacionales'. Qué ironía. Ni solución, ni habitable.

Esto no es solo un problema de confort. Es una alerta roja para los barrios. Porque lo que estamos haciendo es consumir a mordiscos los espacios que sostenían la vida comunitaria: tiendas de toda la vida, panaderías, papelerías, peluquerías, centros de barrio... Cuando estalle la burbuja —y estallará—, ¿quién nos va a devolver ese ecosistema social que hemos desalojado? Nadie. Entonces saldrán los informes urbanísticos, los expertos en sostenibilidad, los diagnósticos técnicos… pero ya será tarde. Y para remediarlo, otra ronda de planificación que acabará —como siempre— comiéndose más suelo, más costa, más vida rural.

Porque claro, ya lo sabemos: el territorio en Canarias es finito, pero la especulación es infinita.

Lo más desesperante es que esto no ocurre porque no haya viviendas. Hay miles vacías en nuestras islas. Lo que pasa es que se prefiere mirar a otro lado. Porque tocar la vivienda vacía implica molestar a los fondos, a los bancos, a los grandes tenedores. Implica ponerle nombre y cara a la especulación. Y eso, por lo visto, ni es popular ni da votos.

Nos han dicho que regular el precio es intervencionismo, pero convertir un garaje en dormitorio o un escaparate en cocina, eso sí es libertad de mercado.

Frente a esta realidad, urge una política de vivienda que esté a la altura. Que movilice la vivienda vacía con impuestos reales a quienes la retienen. Que cree un parque público y de alquiler asequible en serio, no pisos contados que se anuncian a bombo y platillo, pero que duran menos de lo que dura un café en el portal inmobiliario. Que proteja al inquilino, a la vecina, al joven que quiere emanciparse, a la familia que no puede pagar mil euros por un piso con humedades. Que deje de premiar a los especuladores y que empiece a cuidar a quien vive aquí, trabaja aquí y quiere seguir aquí.

Porque lo que está en juego no es solo el precio del metro cuadrado. Lo que está en juego es el derecho a vivir con dignidad. A no tener que habitar un escaparate mientras te ven desde la acera como si fueras parte del mobiliario urbano. A no ver cómo tu barrio desaparece bajo una estética de postal turística sin alma ni acento.

La emergencia habitacional no se disfraza con luces LED ni con vinilos de diseño. Y si seguimos por este camino, pronto, la única persiana que se levante en nuestros barrios será la del desarraigo. Porque no se construye un hogar entre trasteros y escaparates. Se construye cuando hay comunidad, una plaza, una ventana abierta y un derecho que se respeta.