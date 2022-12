Santa Rita y los políticos

Tras observar en las últimas semanas cómo los partidos políticos vuelven a acordarse de los ciudadanos ahora que se acercan las elecciones, después de tres años de olvido, me venía a la cabeza una frase española muy popular y que se utiliza en los casos de personas que tras conseguir un beneficio se olvidan de cómo lo consiguieron y sólo vuelven a pensar en ello cuando llegan dificultades. «Nadie se acuerda de Santa Rita hasta que truena», y así lo están haciendo las organizaciones políticas, todas sin excepción.

Los que están en la oposición han empezado a disparar por todos lados. Tras tres años de una actividad muy plana, en el último ejercicio de la legislatura y cuando apenas quedan ocho meses para las elecciones han empezado a preocuparse por todos los problemas que están sin resolver. Y está muy bien pero llegan tarde. Deberían haberlo hecho con esa fuerza desde el principio. Otro gallo hubiera cantado en muchos asuntos.

En cuanto a los que están en el Gobierno, me pareció increíble leer esta semana que ahora el PSOE está preocupado por la subida de los precios aéreos. Llevamos años llenando páginas de periódico denunciando la subida de las tarifas desde que se consiguió el 75% de descuento para los residentes y la organización Canarios sin Alas está cansada de reclamar soluciones. Desde que entró en vigor el descuento, en estos cinco años, esta organización que integra a personas con familiares en la península no ha dejado de reunirse con los partidos políticos para intentar atajar el incremento de las tarifas y salvo sonrisas y buenas palabras no ha habido nada. Todos han mirado para otro lado y ahora que se aproximan las elecciones resulta que el PSOE, tanto en Canarias como en Madrid, se preocupa y analiza establecer Obligación de Servicio Público (OSP) en algunas rutas con la península, fijando precios máximos de cara a evitar un encarecimiento exagerado. Así nos manejan todos y nos dejamos engañar.