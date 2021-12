Sánchez nos deja indefensos

Escuchando a Pedro Sánchez después de la Conferencia de Presidentes de ayer, me quedo con la impresión de que para este viaje no hacía falta alforjas. Sobre todo porque fue como asistir a dos comparecencias: un hombre que estaba encantado con lo que decía en el primer tramo de su declaración, cuando estaba en 'modo monólogo', y un presidente que se atragantaba y empezaba a entrar en contradicciones, o al menos sembraba la duda entre los oyentes, cuando contestaba a las preguntas de los periodistas. Para eso, por cierto, sirve la prensa: para que queden en evidencia las lagunas de los gobernantes.

En síntesis, y después de tres días de incertidumbre sobre qué iba a hacer el Gobierno para atajar la expansión de nuevos contagios, el conejo que Sánchez saca de la chistera es un viejo conocido: ponernos la mascarilla en exteriores. ¿Y por qué no se limitan los aforos en interior, que es donde la ciencia advierte de que el riesgo es mayor? Pues no hubo respuesta. Porque ayer se vio también a un Sánchez que no quiere llevar la contraria al discurso de Isabel Díaz Ayuso, que sigue siendo reacia a todo tipo de restricciones, de manera que el presidente del Gobierno prefiere no volver a caer derrotado ante la presidenta madrileña. Incluso si para ello ha de hacer caso omiso a los expertos en epidemias. En cuanto a lo de presentar como una gran novedad que el Ejército echará una mano en la vacunación, se agradece el esfuerzo pero es que el problema no es ese: sigue existiendo un porcentaje menor de personas que se resisten a vacunarse, y da igual si quien aparece con la jeringuilla y la dosis es un civil o un soldado, pues el negacionista no descubrirá su brazo ante ninguno de los dos.

Algunos presidentes autonómicos plantearon la necesidad de contar con una arquitectura normativa que les permita ser más restrictivos y no encontrarse con el freno judicial. ¿Cuál fue la respuesta de Sánchez? Pues silbar y ponerse de perfil. Es más, incluso intentó congraciarse con los magistrados de los tribunales superiores, que a fin de cuentas lo único que hacen es aplicar las leyes vigentes. Y Sánchez, como jefe del poder ejecutivo y como integrante del legislativo, puede promover cambios en las leyes, pero se ve que el hombre no está para esos menesteres: se da por satisfecho con sentarse a contar contagios...

Llegan, por tanto, unas fiestas que iban a ser de normalidad y serán, desgraciadamente, de indefensión. Sánchez nos deja tirados y que cada autonomía se las apañe como pueda. Ese fue su mensaje.