Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 3 de diciembre de 2025
Información ambiental: exigencia de autocuidado

El comportamiento nada profesional de unos cuantos periodistas e informadores está arrastrando a muchos medios a emitir o publicar falsedades y paparruchas

Salvador García Llanos

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:18

La Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) ha celebrado en Madrid su decimosexto congreso, una cita en la que varios patrocinadores expusieron experiencias relacionadas ... con falsedades en sus respectivos sectores. Ejemplos en áreas como la gestión ambiental, el reciclaje de envases industriales, el tratamiento de neumáticos, aceites industriales, envases de vidrio, herramientas informativas, gestión del agua, materiales plásticos y residuos electrónicos. Según la versión de la agencia Efe, directivos de compañías y asociaciones sectoriales, como Isabel Goyena de ANAIP, señalaron percepciones erróneas presentes en la opinión pública sobre la sostenibilidad de distintos tipos de envases, enfatizando la complejidad real del reciclaje y la importancia de una separación eficiente y trazable de residuos.

