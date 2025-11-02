Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe
Opinión

En América, diagnóstico sombrío

El informe también documenta el uso de multas desproporcionadas, procesos judiciales y restricciones económicas para silenciar voces críticas en Bolivia, Panamá, Brasil y México

Salvador García Llanos

Salvador García Llanos

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:09

Comenta

Santo Domingo, capital de República Dominicana, acogió la 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Concluyó con un diagnóstico sombrío sobre la ... situación de la libertad de prensa en el continente. En su declaración final, la organización denunció un clima de creciente hostilidad contra el periodismo, alimentado por discursos oficiales que estigmatizan a los medios y a los profesionales de la información.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez
  2. 2 Agustín A.B., alias Yino, radiografía de un depredador sexual
  3. 3 Sin techo pero con esperanza: la historia de Reyes en las calles de El Sebadal
  4. 4 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  5. 5 Fechas y puntos de recogida de muebles, escombros y electrodomésticos en noviembre en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 La viñeta de Morgan de este domingo 2 de noviembre
  7. 7 La odisea del comercio electrónico en Canarias: «Su paquete ha sido devuelto»
  8. 8 «No entendemos que tengamos ingresos y no podamos gastarlos»
  9. 9 La Aemet cierra el grifo de las lluvias en Canarias y lanza una advertencia para el inicio de la semana
  10. 10 El viceprimer ministro de China, en visita fugaz en Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 En América, diagnóstico sombrío

En América, diagnóstico sombrío