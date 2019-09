Rumbo a territorio comanche

Cuando Mario Draghi se despide como presidente del Banco Central Europeo forzando, aún más, la artillería de la política monetaria ante un temor fundado de una nueva crisis, es inevitable pensar que las elecciones generales del 10N tendrán por sí mismas sus propias consecuencias políticas ante este escenario macroeconómico adverso en la eurozona con el que coincide. Si los bancos están pensando en trasladar la carga de Draghi de penalización de los depósitos al pequeño ahorrador (el vecino del quinto que saluda cada mañana en el ascensor) cómo vamos a sostener ingenuamente que no sobrevienen cambios importantes. Algunos en 2008, José Luis Rodríguez Zapatero para ser exactos, se negaron a asumir la realidad de la crisis económica y cuando lo hicieron ya era tarde, demasiado tarde.

«Si vamos a un Gobierno del PSOE que no sea de izquierdas, es innegable que tendrá sus repercusiones en el resto del país donde sí se han producido acuerdos progresistas»

La ocasión en política, aprovechar el momento, es determinante. Hubo estos meses diversas aproximaciones de Podemos al PSOE y, sin embargo, Pedro Sánchez optó por darle portazo. En Ferraz apuestan todo a una repetición de los comicios desde la premisa de un aumento considerable a costa del resto que refuerce la posición de Sánchez. ¿Y si en cambio el PSOE se estanca o crece tan solo levemente? Y aunque fuese un éxito, ¿de qué valdrá unos escaños más si luego vas a tener que pactar? Esta es la gran incógnita. Y hace pensar que el PSOE pueda volver a girar tras el 10N y forzar que el PP o Ciudadanos se abstengan. Y es que dado cómo se ha desarrollado la aparente negociación entre el PSOE y Podemos, no se entendería que acuerden en diciembre lo que no hicieron ahora. Toda una incongruencia. Por lo que cabe pensar que Sánchez se olvide de la izquierda y busque el respaldo al menos de Albert Rivera. No será sencillo.

Si vamos a un Gobierno del PSOE que no sea de izquierdas, es innegable que tendrá sus repercusiones en el resto del país donde sí se han producido acuerdos progresistas. Y si Podemos en las diferentes administraciones permanece impasible frente a la maniobra de Sánchez, estará propiciando su quiebra política. Y es que la agenda pública se irá complicando cada vez más tras el intervalo del verano y la sucesión de elecciones. Pero la realidad siempre aguarda y no se puede ignorar. De hecho, el tema catalán espera sobre la mesa este otoño. Y los partidos independentistas (especialmente ERC) temen que sus escaños ya no sean decisivos ante el presunto aumento del PSOE que teóricamente necesitará menos socios parlamentarios.

En todo caso, es difícil prever la magnitud política de los acontecimientos cuando se han perdido los parámetros clásicos que siempre habíamos manejado desde la consolidación del sistema de partidos que alumbró la Transición. Ese universo electoral más o menos similar que se estrenó, ya del todo, tras el triunfo de Felipe González en octubre de 1982. De eso queda poco. Y lo único que se detecta por ahora es que las reglas de juego del sistema político del 78 comienzan a ser inoperantes (el Parlamento no legitima a un Ejecutivo) y, por lo tanto, están por venir más cambios que se intuyen trascendentes.