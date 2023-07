En busca del rumbo perdido de Canarias

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Canarias no lleva rumbo. No vivimos buenos tiempos. No es algo nuevo. El deterioro constante de nuestra economía a lo largo de las últimas dos décadas, fundamentalmente, a partir de la crisis económica financiera de 2008, con una renta per cápita en continuo descenso y un Índice general de precios que ha sido históricamente de los más altos del país, nos sitúa como la segunda comunidad autónoma más pobre de España.

A nadie se le esconden las informaciones que de forma recurrente nos alertan sobre la falta de inversión, la baja productividad, la discordancia entre la oferta y la demanda de empleo, los efectos derivados del clima y la sostenibilidad, el envejecimiento de la sociedad no planificado y un sinfín de cuestiones más. Si todo ello, además, lo aderezamos con los atascos de las administraciones públicas que dificultan las respuestas ante los problemas latentes, se configura un panorama complicado. De estudios realizados por el Colegio de Economistas de Las Palmas se concluye que nuestra economía destaca por un crecimiento del sector público de cerca del 90% en las dos últimas décadas, representando, en 2021, el 21,9% del PIB Canario. En cambio, el sector servicios solo creció alrededor del 40%. La participación de la agricultura básicamente se mantiene estable -1,65% en 2021-, la de la industria manufacturera cae del 5,1% al 2,8%, lo que nos lleva a una cada vez mayor dependencia del exterior, y el sector de la construcción pierde la mitad del peso que tenía. Es cierto que las diferentes crisis mundiales y, fundamentalmente, a partir de 2008, han afectado en mayor medida a Canarias, pero no es menos cierto que las recuperaciones no han llegado a nuestra comunidad autónoma con la misma intensidad que al conjunto de España y de la Unión Europea. Y la verdad, no parece que alguien haya mostrado interés en ponerle freno. Se tienden a adoptar medidas cortoplacistas con fines electorales que, a la larga, generan más confusión y problemas que soluciones. No en vano ya hay voces intelectuales que claman por adoptar políticas de medio y largo plazo utilizando el talento para proyectar y planificar el futuro. No es preciso culpar a nadie particularmente, pues el origen del problema se encuentra 20 años atrás, sin embargo, quizás cabría hacer un acto de contrición y, al menos, reconocer que algo de responsabilidad tienen algunos dirigentes políticos. Ahora se producen cambios de gobiernos autonómicos y del Estado y, tanto a los que les corresponda ostentar el gobierno, como la oposición, deberían tener presente que la situación económica y social requiere altura de miras. Es preciso llevar a cabo acuerdos políticos de gran calado. Da la impresión cuando se atiende a los programas políticos que los problemas se conocen, pero la pregunta que nos hacemos es: ¿Se tienen soluciones reales a los mismos? A nuestro juicio, para progresar se debería de prescindir de la endogamia en los informes, públicos y privados, a la carta, y velar porque estos sean rabiosamente objetivos e ilustrativos de la situación real de Canarias y del enfoque que se ha de dar a futuro. Hay que acabar con el mareo administrativo al que se encuentran sometidos los ciudadanos por la superposición y, en muchos casos, duplicidades competenciales entre las distintas administraciones canarias. Y también hay que acabar con la maraña legislativa y la burocracia administrativa que eterniza la resolución de los expedientes. Es preciso conjugar pactos de consenso -hay que tender a debates sosegados, prescindiendo de la gresca parlamentaria- y el talento de expertos, claramente infrautilizado, para encaminar a Canarias hacia el progreso. En definitiva, hay que aunar esfuerzos para decidir ¿qué Canarias queremos?, pues todo cambia muy rápido y podemos perder el tren.