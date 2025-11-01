Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 2 de noviembre de 2025
Tribuna libre

La riqueza para unos pocos, los problemas para el resto

Canarias es más rica que hace dos años, sin duda. El problema es que ese aumento de la riqueza no llega a la inmensa mayoría de sus ciudadanos y ciudadanas, repercutiendo fundamentalmente en un pequeño grupo de familias y empresas locales, así como de capital foráneo

Román Rodríguez

Román Rodríguez

Secretario nacional de Estrategia, Programas y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:27

Comenta

Analizar el crecimiento económico experimentado en el mundo en la última década nos lleva a observar muchas situaciones límite. No solo en aquellos estados que ... forman parte del sur empobrecido y ahogado por la deuda, que gastan en pago de intereses lo que deberían dedicar a la salud, la educación. los cuidados o las infraestructuras básicas, y así contribuir a la mejora de la calidad de vida de sus poblaciones. También sucede en el norte desarrollado. El hecho de que una nación aumente su Producto Interior Bruto (PIB) en dos o tres puntos anuales no se traslada necesariamente al bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas, sino, en buena medida, a las cuentas nada corrientes de unos pocos. Los ricos son cada vez más ricos. Los pobres, más pobres. El mundo es cada vez más desigual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sin techo pero con esperanza: la historia de Reyes en las calles de El Sebadal
  2. 2 La Aemet cierra el grifo de las lluvias en Canarias y lanza una advertencia para el inicio de la semana
  3. 3 Muere una mujer de 79 años atropellada por un camión en el centro de Arrecife
  4. 4 El Consultivo no ve anulable el contrato de Il Divo con San Bartolomé de Tirajana e insta a pagar la factura
  5. 5 Marcha Verde: 50 años de exilio, silencio y resistencia saharaui
  6. 6 Tras la catástrofe, la UD Las Palmas tiene la obligación de levantarse
  7. 7 La aventura de Wednesday, la tortuga canaria reaparecida en EE.UU. ocho años después
  8. 8 La basura mancha el Pleno
  9. 9 Los Finaos hacen escuela: el IES Antonio Godoy Sosa cuida de la tradición
  10. 10 Tapas con Arte: tu paladar tiene una cita con La Isleta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La riqueza para unos pocos, los problemas para el resto

La riqueza para unos pocos, los problemas para el resto