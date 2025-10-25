Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe
Tribuna libre

Es posible una mayoría parlamentaria progresista

Secretario nacional de Estrategia, Programas y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista ·

Considero que, en esta encrucijada histórica, las formaciones que se reclaman parte del campo progresista deben centrar sus esfuerzos en la protección firme de las libertades y de los derechos sociales y cívicos, del autogobierno y de los servicios públicos

Román Rodríguez

Román Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:11

Comenta

Repasando el conjunto de sondeos electorales a nivel estatal publicados en los últimos meses se dibuja un panorama que presenta algunas certezas y, asimismo, numerosas ... incertidumbres. Los datos muestran un PSOE que resiste e incluso sube ligeramente tras el importante retroceso experimentado a comienzos del verano. Un PP que pierde paulatinamente fuerza y al que le sigue comiendo terreno la ultraderecha. Un mantenimiento de los nacionalistas. Y unas izquierdas que pagarían muy caro en escaños su actual ruptura en dos ofertas electorales en el ámbito estatal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Imputados cuatro directores de centros de menores y un empresario por el presunto desvío de fondos europeos
  2. 2 El TS admite el recurso del dueño de un bungaló al que no dejaban usarlo de vivienda vacacional
  3. 3 Los vecinos de la capital marchan contra el abandono del Ayuntamiento
  4. 4 Los trabajadores de la Fundación de la OFGC y Chichon rechazan la exclusión de menores
  5. 5 Vecinos de Joaquín Costa denuncian incumplimiento de las terrazas: «Los fines de semana aquí ha seguido todo igual»
  6. 6 Cuando el rey Felipe VI salvó (sin saberlo) la carabela de Santa Catalina
  7. 7 La Aemet advierte de lo que llega tras el fin de semana a Canarias: «Más cálida de lo normal»
  8. 8 La Justicia rechaza que Promociones Isla Verde recupere los terrenos de los hoteles Lago y Valle Taurito
  9. 9 El Winter Pride organiza una semana intensa de actos para atraer a unas 40.000 personas
  10. 10 Más de 40 coches Mini invaden Teror

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Es posible una mayoría parlamentaria progresista

Es posible una mayoría parlamentaria progresista