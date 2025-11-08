Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

De Londres a Nueva York

Para rematar la negativa semana para Trump y los suyos, dos mujeres del Partido Demócrata, Abigail Spanberger y Mikie Sherrill, serán las nuevas gobernadoras de Virginia y de Nueva Jersey

Román Rodríguez

Román Rodríguez

Secretario nacional de Estrategia, Programas y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc)

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:29

Londres y Nueva York, dos de las ciudades más importantes del mundo, estarán dirigidas los próximos años por alcaldes progresistas, musulmanes y con orígenes migrantes. ... Tras los reiterados éxitos de Sadiq Khan en la capital británica desde 2016, lo que le permite estar desarrollando su tercer mandato, esta semana la gran manzana otorgaba una amplia mayoría en los comicios municipales al socialista Zohran Mamdani, lo que supone un gran revés para Donald Trump que, con su habitual desfachatez y autoritarismo, intervino en la campaña amenazando con retirar fondos a la ciudad si ganaba Mamdani; mientras sus amigos multimillonarios ponían decenas de millones de dólares para tratar de evitar el triunfo del emergente líder demócrata, financiando a su principal rival, el exgobernador Andrew Cuomo. Y su elección representa, por contra, una gran esperanza para Estados Unidos y para el mundo: es posible ser alternativa a la ultraderecha, defender la democracia y sus valores e implementar programas sociales a favor de la gente, con un mejor reparto de la riqueza.

