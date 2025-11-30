Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 30 de noviembre de 2025
Opinión

¿Un decreto? Lo que precisa Canarias es un buen Gobierno

Román Rodríguez

Román Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 30 de noviembre 2025, 04:00

Comenta

Canarias atraviesa un complicado momento en el que convergen relevantes desafíos sociales, económicos, ambientales y territoriales. Frente a ello la respuesta no puede quedar en ... reclamar un decreto estatal, una especie de carta a los Reyes Magos, que sirve, especialmente, para que CC y PP eludan las responsabilidades propias del autogobierno que en estos momentos dirigen. Muchos de los grandes problemas que afectan a esta tierra y a su gente pueden y deben ser afrontados y resueltos desde nuestras instituciones, con capacidad para tomar decisiones en vivienda, fiscalidad, servicios públicos y orientación del modelo económico hacia la sostenibilidad. Se debe exigir al Estado y la UE que cumpla con Canarias. Lo que no se debe hacer es estar permanentemente responsabilizando a terceros de lo que aquí no se hace o se hace mal, errando en las prioridades y llevando a cabo una mala gestión presupuestaria. Poca credibilidad tienen las continuas exigencias externas cuando no se cumplen con las responsabilidades propias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Críticas a la feria navideña: «Si sale un vagón disparado, me entra por la ventana»
  2. 2 El alcalde de Santa Brígida cesa al edil de Obras tras una denuncia del PP por una venta de material municipal
  3. 3 Quién es quién en Canarias 2025
  4. 4 «Hace cinco años que sé que mi padre mató a mi madre y aún no puedo enterrarla»
  5. 5 La balear Sampol irrumpe con fueza y construirá centrales eléctricas en Gran Canaria y Tenerife
  6. 6 Los autónomos salen a la calle: «No tenemos ni el lujo de ponernos enfermos»
  7. 7 El carnicero Ruymán, el hombre acusado de asesinar a martillazos a su suegra será juzgado este miércoles
  8. 8 El juzgado aplaza el desahucio de la familia numerosa de Ingenio hasta el 5 de febrero
  9. 9

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  10. 10 Emergencias limita la alerta por contaminación marina a Telde

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 ¿Un decreto? Lo que precisa Canarias es un buen Gobierno