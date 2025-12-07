Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Tribuna libre

Canarias, el chantaje de Marruecos y sus cómplices

La RAN también abordó, con toda seguridad, los temas migratorios, que Marruecos siempre ha utilizado como elemento de presión en las negociaciones con España y la Unión Europea

Román Rodríguez

Román Rodríguez

Secretario nacional de Estrategias, Programas y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc)

Domingo, 7 de diciembre 2025, 06:20

Destacaba en un reciente artículo de opinión que Canarias se juega mucho en la justa resolución del conflicto del Sahara. Y que debe seguir actuando « ... desde la solidaridad y, también, desde la justificada preocupación ante el expansionismo de Marruecos», que ha venido desarrollando con iniciativas para la ampliación del Mar Territorial entre el Sahara y Canarias, el control del tráfico aéreo del Sahara Occidental, la construcción de vías de comunicación con otros países africanos utilizando el Sahara Occidental o la captación de inversiones extranjeras y de la Unión Europea en los territorios ocupados. Así como el creciente rearme militar del reino alauita (drones, misiles balísticos, fragatas, cazas F-35…). Acontecimientos recientes no hacen más que confirmar esos riesgos e incrementar la preocupación sobre sus negativos efectos en nuestras Islas.

