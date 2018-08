Rivero y la pugna de CC

La vida interna de los partidos tiende a ser cainita. Deja ganadores y perdedores por cada cita congresual, no digamos ya con el proceso de primarias, desarrollando así un factor escoba por el cual se va barriendo sectores. Las formaciones se descapitalizan y no preservan sus previos liderazgos. A Paulino Rivero le hacía ilusión convertirse en presidente del Club Deportivo Tenerife. Sin embargo, el grupo con mando en plaza en CC se lo impidió desde que se enteró de la maniobra. Porque los políticos cuando se retiran de la primera línea ya no cotizarán dentro de las siglas pero sí socialmente. La agenda de contactos permanece. ¿Qué daño político podía hacer Rivero desde la entidad tinerfeña a CC? Ninguno. Pero se trataba de borrarlo (matarlo en la vida civil) sea como fuere. Un sinsentido que se estila en las diversas siglas a izquierda y derecha, también las nacionalistas. Cuando, en realidad, siendo generoso se gana más que con el arrinconamiento.

Rivero ha sido el único presidente autonómico que ha estado dos mandatos consecutivos completos en la Presidencia (2007-2015). Con la rareza exótica de que además cambió de socio en el poder, primero se entendió con el PP de José Manuel Soria y luego con el PSOE de José Miguel Pérez. Con este último protagonizó un Ejecutivo que agotó la legislatura sin romper el pacto suscrito. Y, si se hubieran dado las condiciones políticas, que no se dieron, habrían reeditado el Gabinete.