El riesgo de Vox

El principio del declive de Unidas Podemos se puede fijar con certeza meridiana el día en que representantes de ese partido accedieron al poder. Fue sentarse en el Consejo de Ministros tras el pacto con Pedro Sánchez y empezar un declive evidente que todo indica que se mantiene; hasta el punto de que Yolanda Díaz ya se plantearía que no es salvable ni la marca.

Una cosa es ganar votos con la promesa de asaltar los cielos y otra diferente es administrar esa alturas. Y es ahí donde Unidas Podemos ha flaqueado, unas veces por sus carencias orgánicas y ejecutivas y otras porque las promesas están bien en campaña electoral, pero para llevarlas a cabo hay que contar con respaldo presupuestario. Y con la garantía de que el aliado en la coalición las va a apoyar.

¿Le sucederá lo mismo a Vox ahora que se va a estrenar en un Gobierno autonómico? Pues evidentemente el riesgo es similar. Vox ha crecido electoral y demoscópicamente como en su día lo hizo Podemos: canalizando un descontento que es transversal. En su día Pablo Iglesias y compañía supieron ser salida al enfado de una ciudadanía agobiada por la austeridad impuesta tras la crisis de 2008. Pescaron votos en la izquierda pero también en la derecha, pues el malestar se orientaba contra el bipartidismo. Se le hablaba a la gente de «la casta» y en ese concepto cabían por igual Felipe González y Aznar. Ahora Vox está en un proceso similar: seduce a los que quieren que las cosas no sean como siempre y ahí caben desde los devotos de la ultraderecha pura a los que disculpan esos tics de Abascal y compañía y se quedan, sobre todo, con que son los únicos con voluntad de cambio real.

El paso dado por Vox en Castilla y León se veía venir desde que se conoció el veredicto de las urnas y tiene riesgos para el PP, pero sobre todo para el partido de Abascal. Ahora se hará corresponsable de las decisiones de Mañueco y tendrá a su parroquia ansiosa por ver cómo cumplen la palabra dada. Para empezar, deberán sortear la contradicción que supone haber denostado el modelo autonómico y sin embargo subirse al carro del mismo con mando en plaza. Veremos, por tanto, en los próximos días si el boletín oficial de Castilla y León se parece al programa de Vox o empiezan a decir digo donde habían dicho Diego.

En cuanto al Partido Popular, era evidente que no podía arriesgarse a un intento fallido de investidura y que Vox siguiera creciendo. Fernández Mañueco no es Díaz Ayuso, como tampoco Castilla y León es Madrid. Pero quizás el PP ve en esta operación, además de la forma de no perder cuota de poder, un primer paso para lo que intentarán en 2023 a escala nacional. Con Pablo Casado fuera de la ecuación, es teóricamente más fácil de conseguir.