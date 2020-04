Revisar la bonificación del 75%

La actualidad marca el ritmo de las noticias y en medio de la vorágine y del aluvión de noticias que se derivan de la crisis sanitaria del coronavirus ha pasado un tanto desapercibido el informe elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la subida de los precios de los billetes de avión a la península después de que la bonificación al residente subiera del 50% al 75%.

Las sospechas de los canarios residentes, las denuncias de los no residentes por los «abusivos precios» y el rechazo de las aerolíneas a las acusaciones de subida de precios -que llenaron tantas portadas y páginas de periódicos hace unos meses- se confirman en un informe de 151 páginas en la que se Competencia analiza y desgrana las razones de la subida y plantea alternativas para aplicar el descuento a los residentes canarios sin que esto suponga encarecimiento de los precios.

Entre otras, la CNMC propone que los residentes paguen toda la cuantía del billete y luego reclamen a la administración la parte bonificada o bien, que el residente perciba lo que le corresponde de la bonificación de sus billetes a la hora de hacer el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Ninguna de las dos opciones son atractivas porque la primera, apunta el informe, puede ser «engorrosa» y la segunda, «regresiva», en el sentido de que, como hay que adelantar el dinero puede beneficiar a aquellos con mayores rentas y hacer que las personas con rentas más bajas viajen menos.

Sin embargo, ambas fórmulas contribuirían, y esto es importante, a que los residentes canarios tomen conciencia del precio real al que están pagando sus billetes. Y es que aquí estriba parte del problema: como los canarios pagamos precios que consideramos asumibles para nuestro bolsillo (150,200,300 euros..., cantidades que estamos dispuestos a pagar) no nos damos cuenta de que hay un 75% más de coste que paga el Estado. No pensamos que el coste real del billete de 150 euros es de 600, que es lo que tiene que pagar un no residente (canario que vive fuera, turista...) para venir a Canarias.

Nadie cuestiona la necesidad de mantener la bonificación del 75%, que es un derecho de los canarios, sino la forma en la que se aplica. Está claro que hay que modificarla en vista de que los incentivos están provocando subida de precios y perjuicios para parte del mercado.