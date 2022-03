Desde que el salvajismo de Vladímir Putin desbordó las fronteras de Rusia para extenderse por Ucrania, en muchos lugares del mundo se tiran las manos a la cabeza por haber abierto sus puertas desde hace años a los oligarcas de ese gigantesco país. Casi todos, por no decir que todos, con estrechos lazos de amistad con el genocida que ha iniciado esta guerra de consecuencias tenebrosas para todo el planeta.

Londres es una de las principales ciudades europeas que no dudó en abrir sus brazos a los multimillonarios rusos, la mayor parte enriquecidos por explotar a sus propios conciudadanos con el beneplácito, por supuesto, de Putin. Ahora que la verdadera y atroz cara del régimen ruso es más evidente que nunca y ha generado una ola de rechazo casi unánime en todo el mundo, no saben qué hacer para quitarse de encima el poder de esos ricachones de manos manchadas de sangre y sufrimiento ajeno.

Confiemos en que de una vez se aprenda la lección y no se vuelva a tropezar con la misma piedra en un futuro. Conviene tener muy claro el verdadero origen de la riqueza que toca a la puerta, para que el maná no se convierta tiempo después en veneno. No hay que ser un adivino para saber que, tarde o temprano, el reverso tenebroso hará su aparición cuando se tiene contactos con gobiernos y empresarios que proceden de países donde no se respetan los derechos humanos ni las libertades, como sucede desde los tiempos de la extinta URSS en Rusia, y en otros enclaves repletos de multimillonarios como son China, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Qatar, entre otros.