Restaurar lo perdido

Bien mirado, la edad de los 52 años que estaba establecida anteriormente no es casualidad. Se piensa en un trabajador de mediana edad que ya ha agotado el paro máximo que es de dos años y entonces ya no tiene nada y se queda en una perspectiva vital muy dura para reencontrarse en el mercado laboral. Y a esa edad, por lo general, ya se ha formado una familia. Y el ejemplo típico podría ser el de los trabajadores curtidos que han quedado abandonados a su suerte tras, pongamos por caso, una reconversión industrial.

Recuperar el bienestar social carcomido por la Gran Recesión de 2008 lleva su tiempo. Es más fácil aplicar medidas de austeridad, con el Boletín Oficial del Estado en ristre, que subsanar el daño socioeconómico de los recortes que repercute en ciudadanos y familias. Al comienzo de la primera legislatura de Mariano Rajoy en La Moncloa, cuando pintaban bastos y España convivía con la sombra de la intervención, se recrudecieron las condiciones para acceder al subsidio destinado a los desempleados de más edad. De los 52 años que se requerían se pasó a los 55 y se disminuyó la cotización al 100% cuando antes estaba en el 125%. Es de los pocos, si no el único, de los subsidios por los que el Estado cotiza por aquel que lo percibe.

«A poco que comenzó la recuperación ya había margen de maniobra para rescatarlo»

Recuperar las condiciones previas para enganchar con este subsidio no era una tarea hercúlea sino que solo necesitaba algo de voluntad política. A poco que comenzó la recuperación ya había margen de maniobra para rescatarlo. Pero, claro está, es cuando entra en juego la ideología y la visión del campo público sobre el mercado. No se recortó solo por un tiempo a la espera de que vinieran cursos mejores sino que más bien se aprovechó la crisis económica como idóneo pretexto para perpetrar un desmantelamiento del Estado del Bienestar. Si a esto le añadimos que Bruselas estaba por medio apretando los tornillos sobre las cuentas públicas, el escenario era idóneo para el ministro Cristóbal Montoro y el centroderecha. Eran los años en los que las regiones del sur coqueteaban con tasas de desempleo alrededor del 30%. ¿Acaso esta protección destinada a los parados con este perfil no podía haberla recuperado Rajoy antes de que Pedro Sánchez le desalojara del poder con la moción de censura? En otoño se rectifica.

Eso sí, ese centroderecha ahora está diezmado y lo conforma por igual, dependiendo del sitio, PP y Ciudadanos. Si el PP lo hizo en medio de la recesión, la peor en democracia, Ciudadanos la hubiera ejecutado de mil amores en cualquier momento porque va de suyo en su programa: rebaja de impuestos y adelgazamiento de la presencia de la Administración. Con los índices macroeconómicos estabilizados es más difícil apelar a causas externas para realizar los ajustes. No hay excusas.