El relato Del director Sánchez podrá tener razones de peso pero no contarlas ya no vale en estos tiempos

Los defensores de Pedro Sánchez y su giro en relación al contencioso del Sáhara Occidental sostienen que hay razones de peso ocultas. Se trataría de cuestiones de gran calado estratégico, a medio camino entre lo que pasa en el Este de Europa, con una guerra que puede enquistarse; los intereses españoles y europeos en relación al gas que llega del norte de África y la evidencia de que Marruecos es un socio clave en la lucha contra la inmigración ilegal y también contra la expansión del yihadismo.

Según esa versión, Pedro Sánchez habría dado un paso que se sustenta en conversaciones a varias bandas, con Estados Unidos, Francia y hasta Israel participando en la toma de decisiones. Si es así, solo lo sabe a ciencia cierta el presidente y en todo caso su ministro de Asuntos Exteriores, porque lo cierto es que España entera aguarda todavía una explicación.

Pero incluso si así fuera, ya no vale en los tiempos que corren. Sánchez podrá tener razones de peso pero ahora toca explicarse. Vivimos en la era de la información -también de la desinformación- y el silencio ya no es admisible. Menos aún las medias verdades. Es más, estamos en el ciclo en que el relato, esto es, la historia que se crea en torno a una tesis o una decisión, es casi más importante que el propio hecho. Y en este giro en política de Estado no hubo relato alguno. De hecho, fue hasta un poco chusco enterarnos de la carta al rey de Marruecos por la filtración desde Rabat.

Un presidente con mayoría parlamentaria de su partido quizás podría permitirse estos riesgos. Un presidente de un Gobierno de coalición debería, por contra, hacer partícipe de la decisión a su socio en el Consejo de Ministros. Yun presidente que fue investido con los votos de otras formaciones diferentes a las que integran el Gobierno también debió contar con sus socios parlamentarios. Como también estaba obligado a hacerlo con al menos el principal partido de la oposición ante la evidencia de que es una decisión de Estado. Girar en política internacional es admisible pero no es una cuestión del presidente en exclusiva. Ymenos cuando se trata de un asunto que España tiene entre manos hace casi medio siglo, fruto de una salida traumática.

Por no hacer bien las cosas, Sánchez tiene ahora en contra a la derecha y a la izquierda. Y su error contagia y contamina a todo el partido. No hay más que mirar al Pacto de las Flores, con tres de los cuatro partidos poniendo el grito en el cielo y esperando a ver qué hacen los socialistas.