Hay quienes pretenden encorsetar todo a un reglamento, a un texto legal que disponga qué se puede hacer y qué no. De hecho, algunos juristas piensan que durante el franquismo la calidad de la redacción de las normas era mayor, eran más claras; y critican la dispersión actual o cómo las disposiciones legales se enmarañan fruto de las apetencias diversas de los políticos por intentar contentar a todos. Críticas jurídicas aparte, fundadas o no, el desarrollo de una sociedad implica un precio mayor. Y es que opinar tiene un coste. Poner negro sobre blanco lo que se piensa no es gratuito, salvo que pretendas caer bien a todos y entonces en realidad no estás diciendo nada.

Arturo Pérez-Reverte, que acaba de publicar una nueva entrega de su mercenario Lorenzo Falcó que hace trabajos sucios para el Ejército nacional en plena Guerra Civil (pero que trabajaría sin más para el que mejor le pagara) es un buen ejemplo. Pérez-Reverte dice lo que piensa sin tapujos, no se corta y, con frecuencia, es presa de incendiarias trifulcas en las redes sociales. No estoy de acuerdo en todo lo que dice (en muchas cosas sí) pero es evidente que sin personajes públicos como él, hay otros tantos, que se atrevan a opinar, no habría manera de denunciar males sociales, criticar excesos o alertar al resto de que vamos por un mal sendero. Es algo esencial, de primero de carrera, básico para la humanidad y, sin embargo, hay que recordarlo porque utilizar la libertad de expresión de manera seria y rigurosa implica despertar recelos y miedos de otros que no quieren que se agiten las conciencias. Y son felices con que los reglamentos lo digan todo. Y entonces reina la podredumbre moral y la mezquindad intelectual.

También podríamos apelar al director de cine y escritor Pier Paolo Pasolini que no tuvo fácil mantener con dignidad su condición en vida de católico, comunista y homosexual (un todo a la vez) en la sociedad italiana pasada la Segunda Guerra Mundial. De hecho, lo mataron como a un perro y se había granjeado enemigos a los que no le gustaba que opinase, que retratase lúcidamente con su mirada de cineasta tanto Italia como la condición humana.

Ir contra la mayoría conlleva un desgaste, tienes que argumentar de forma refinada tus posiciones y superar el lenguaje de lo políticamente correcto. Lo fácil es ser rehén del miedo, del qué dirán y no expresar aquello que pienses. Por el contrario, es una actitud perdedora que a la larga perjudica incluso a esa misma mayoría. Solo gana (por un corto tiempo) el tercero que desea silenciar voces para que solo se oigan o se lean las que sirven a su causa. Detrás de todo veto y censura se oculta (sibilinamente o no) intereses peligrosos o pataletas y caprichos de andar por casa alimentados por el ego del que sufre celos. Siempre será mejor un libro o un periódico que un reglamento.