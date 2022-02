Reforma laboral: a diestra y siniestra

Se presenta la mar de divertida la votación hoy en el Congreso de los Diputados de la reforma laboral, con una mayoría tan justita que seguramente los partidos habrán insistido para que nadie falte al momento. Como si fuera una moción de censura o una cuestión de confianza... Anoche se daba por hecho que el Gobierno contaba con mayoría suficiente, tras ir sumando votos de aquí y de allá a cambio de promesas varias, pero tampoco hay que descartar que al final se sumen algunos de los que se mantienen reacciones (PNV y ERC, mayormente), como tampoco es descartable alguna sorpresa: ya se sabe que hay expertos en prometer una cosa y cambiar el voto a las primeras de cambio; solo es cuestión de que la parte contraria suba la puja.

Estamos, además, ante un asunto que obliga a una reflexión: el Congreso va a votar sobre un acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo, los empresarios y los sindicatos. Y es bueno que ambos agentes sociales negocien los detalles del documento porque a fin de cuentas les toca después la aplicación, pero no es menos cierto que se ha construido la casa al revés. A saber: si se modifica una normativa legal, la responsabilidad directa recae en quien tiene el poder legislativo, de manera que quizás primero se debió buscar la mayoría parlamentaria y después la empresarial y sindical. O ambas en paralelo.

¿Supone un fracaso que la reforma salga adelante con votos tan diversos como los de Podemos, Ciudadanos o los herederos del partido de Artur Mas (el PDeCat? ¿O incluso con UPN, teórico aliado del PP? Pues no hay que rasgarse las vestiduras. Cuando se trata de medidas transversales, y esta lo es, nada mejor que votos igualmente transversales. Ayer, sin ir más lejos, la presidenta del Banco Santander, poco sospechosa de bailarle el agua a Podemos, se mostró a favor de la aprobación de la reforma.

Creo que tanta algarabía refleja la falta de cultura democrática que todavía padece este país. Más concretamente la falta de cultura de alianzas. Hay que asumir que, no habiendo mayoría absoluta, no es un demérito negociar en busca de apoyos. Y no tiene que ser una incoherencia que la negociación sea a diestra y siniestra, con liberales y con comunistas, con estatalistas y con independentistas... España, nos guste o no, es plural. Y tiene un Congreso plural, muy plural, porque así lo decidieron los españoles. Quién sabe si en las próximas generales cambian las tornas, pero a día de hoy es lo que hay y con esos mimbres toca hacer el cesto de la gobernanza.