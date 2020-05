Reflexiones por Canarias

«El de ayer ha sido un Día de Canarias diferente. Este año hemos echado en falta la alegría que siempre han transmitido los niños y niñas en sus idas y venidas al colegio ataviados con trajes tradicionales»

Las especiales circunstancias que vivimos también aconsejaron suspender -por primera vez en casi cuatro décadas- el emotivo acto institucional que suele poner fin a los actos de tan señalada efemérides. Sin embargo, el coronavirus no puede ser un impedimento para que -aprovechando la ocasión que siempre nos brinda el Día de Canarias- reflexionemos sobre el pasado, presente y futuro de nuestro archipiélago. Muy al contrario, los demoledores efectos que el virus está provocando en la economía y en el bienestar de la gente de esta tierra exige a las autoridades, empresarios, sindicatos y colectivos de cualquier naturaleza una seria reflexión sobre el futuro de las islas.

Prácticamente hasta los albores de los años ochenta muchos canarios tuvieron que buscar un futuro más prospero emigrando. La capacidad productiva que tenían las Islas no permitía a muchos compatriotas tener un horizonte esperanzador para sus familias. La emigración no fue una opción, fue una necesidad. El turismo de masas irrumpió con fuerza en Canarias en los años setenta y con creciente intensidad en los comienzos de los ochenta. La llegada de la democracia y nuestro Estatuto de Autonomía coincidieron con el impulso que proporcionó a nuestra sociedad la llegada de turistas. Canarias se convirtió en una tierra de oportunidades de trabajo. Hicimos en apenas dos décadas lo que teníamos que haber hecho en cien años, pero en algunos aspectos no supimos garantizar con suficiente solidez un desarrollo sostenible que garantizara oportunidades a las generaciones futuras. Nuestra población ha crecido muy aceleradamente -ahora mismo, funcionando nuestra capacidad productiva al cien por cien no tiene capacidad para llevar la tasa de paro por debajo de dos dígitos-.