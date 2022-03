Récord femenino

El día que Nadal agigantó su leyenda con otro de los grandes torneos, hubo quien se encargó de recordar que al menos tres mujeres superaban ese récord. Meses después, ayer mismo, el fútbol femenino hizo historia con un récord de asistencia en el Nou Camp, con algo más de 91.000 personas viendo un partido de Champions entre el Barça y el Real Madrid. Récord no solo en España, sino planetario.

Algo debe estar cambiando y está claro que es para bien. Pero sigue siendo un cambio muy lento. Claro que hay tener presente de dónde venimos. Por referirnos al deporte rey (ahora habrá que decir 'deporte reina), todavía se puede encontrar con facilidad en las redes la película 'Las Ibéricas FC', una comedia de comienzos de los 70 que presentaba como gran avance en la sociedad española que un grupo de mujeres conformaba un equipo de fútbol. Como análisis sociológico y documento histórico, la película es impagable; desde la óptica de la igualdad, la cinta es imperdonable. Además de contar con un cartel donde las futbolistas eran presentadas casi como 'vedettes' a un paso del estriptís de finales del franquismo, había un diálogo entre dos futuras deportistas en el que una de ellas se mostraba encantada con las palizas que le daba su novio, porque un buen sopapo equiparable al estremecimiento del primer beso. Así mismo, sin anestesia...

En términos históricos, 1971 fue ayer mismo. En términos políticos, sucede como con la moda: se lleva lo antiguo. No hay más que escuchar algunos pronunciamientos desde la tribuna del Congreso o algunas exigencias en la negociación para un pacto en Castilla y León para concluir que se están dando pasos hacia atrás. No se respeta ni el duelo a los ausentes y ahí está el bochornoso episodio vivido a cuenta de los homenajes póstumos a la escritora Almudena Grandes.

Cualquier tiempo pasado no fue mejor, ni mucho menos, pero revivir en el presente esos pasados nada gloriosos es extremadamente peligroso. Por eso mismo, el récord de ayer no es anecdótico. Es un baño de realidad que debería servirnos para asumir que las cosas cambian y que no hay que dejarse llevar por esos vientos que disfrazan de 'vintage' lo que no es otra cosa que rancio machismo. Peor aún, que pretenden pulverizar el terreno ganado con una 'igualdad' que esconde precisamente todo lo contrario.

El partido de ayer, por cierto, lo ganó de calle el FC Barcelona, pero creo que eso es incluso anecdótico: la victoria importante es la de ese récord. Y debe ser una victoria colectiva.