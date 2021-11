Lo realmente importante

La pasada semana, el presidente de Canarias y líder de los socialistas en las islas recordaba en un mensaje de Twitter a Juan Carlos Alemán, de cuya muerte se cumplían cinco años: «Dio ejemplo. Entre las paredes del Parlamento de Canarias, y en nuestro corazón, queda imborrable su recuerdo. Juan Carlos creía en el diálogo y la generosidad». Ayer, en esa misma red social, junto a un texto del Partido Socialista dando cuenta del fallecimiento de Alexis Tejera, alcalde de San Bartolomé de Lanzarote, Torres anotó:«No pudo ser. Hasta el último momento fue, ciertamente, un ejemplar servidor público. Otro durísimo golpe al PSOE de Lanzarote y a todo el socialismo canario. Lo echaremos de menos. Deja huella».

Para los descreídos, dejo constancia de que Torres lleva personalmente el contenido de esos mensajes, de manera que no son obra de un gabinete de amanuenses digitales. De hecho, si repasan los contenidos de estos y otros textos en Twitter, se nota la huella personal.

El fallecimiento del alcalde lanzaroteño coge a los socialistas de las islas en su semana grande. Toca congreso regional y toca ver cómo se articula la ejecutiva, quién recibe qué cargo, quién entra y quién sale, cómo se garantizan los equilibrios territoriales o cómo se entierran de una vez por todas... pero todo eso quedó ayer silenciado por el golpe emocional de perder a un alcalde y compañero de partido que no llegó a cumplir los 40 años. La esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad particularmente cruel, se lo llevó muy rápido. Era la suya una muerte esperada pero no por ello menos dolorosa y no hay más que preguntar a esos militantes y cargos orgánicos que llevaban desde el pasado fin de semana aguardando la noticia. Pensemos en el caso de la familia...

El compromiso con los demás llevó al político lanzaroteño a mantenerse en el cargo y, en un ejercicio de honestidad y transparencia, se dirigió a sus vecinos para explicarles su situación personal. Ese gesto hace que los que no lo conocimos podamos imaginar hasta dónde alcanzaba la vocación de servicio público.

Son estos golpes los que ayudan a relativizar ciertas cosas. A veces convertimos en guerras mundiales cuestiones que no son más que nimiedades y que seguramente se resolverían parando un segundo, preguntándonos qué es lo realmente importante y qué no, Y recordando que enfrente, por muy contrarios e incluso enemigos que puedan parecernos, lo que hay son personas. Que también morirán.

Descanse en paz.