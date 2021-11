La realidad de las ayudas de La Palma

Los medios de comunicación hemos decidido apuntarnos al discurso oficial de las administraciones en la isla de La Palma y todos los días estamos sacando en grandes titulares la lluvia de millones de euros y ayudas que se están gestionando y que van a permitir a la isla recuperar, cuando termine la erupción, la normalidad que tenía antes del 19 de septiembre. También destacamos, con visita de ministra incluida, las viviendas que se están entregando -teóricamente, luego lo explicaré- y los ingresos de los primeros donativos en las cuentas de los afectados.

Sin embargo, la realidad humana y social de la isla de La Palma es muy distinta a la que dan los titulares de los medios de comunicación. Casi dos meses después de la erupción las ayudas siguen siendo un mero anuncio que no han llegado y los pisos siguen sin entregarse. La gente está tirando de lo suyo y de las ayudas de Cruz Roja -vales de 400 y 200 euros- y Cáritas, además, de donativos que reciben de forma directa por conocidos, amigos o familiares. En cuanto a las viviendas, esta semana se citó a varias familias para ver las viviendas pero éstas no tienen aún ni agua ni luz, cuyo contrato debe arreglar y pagar el beneficiario, ni muebles. Están completamente desnudas. Los contratos de alquiler aún no se han firmado y no sabe aún cuándo se entregarán las llaves porque en muchas de las viviendas son necesarios aún algunos retoques.

Los ayuntamientos, que olé por ellos porque han sido muy activos, van a empezar en los próximos días con el reparto de los donativos recibidos de toda España, con ayudas que oscilarán entre los 1.000 y los 4.000 euros, según sea la unidad familiar. Los afectados del volcán lo esperan como agua de mayo. Por las del Estado aún habrá que esperar. Por medio queda mucho papeleo para personas que están agotadas y cansadas tras dos meses de erupción.