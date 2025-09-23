Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Efe

Consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria

El tren de la eólica marina no se toma a paso de tortuga

Gran Canaria lo tiene todo: aguas profundas ideales, un puerto preparado, la Plocan como banco de ensayos y el Salto de Chira como batería insular

Raúl García Brink

Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:49

Mientras Trump se aferra a las fósiles y China convierte las renovables en arma de poder global, Europa acelera con la eólica marina. España, en ... cambio, sigue en el andén, perdiendo un tiempo precioso. El futuro no espera: el tren del viento no se toma a paso de tortuga.

