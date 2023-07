Nos enfrentamos a una pandemia ultra, que en España puede materializarse en un gobierno de la derecha y la ultraderecha a partir de las próximas elecciones del 23 de julio. Recordemos -aunque quizás sea ocioso, por la triste experiencia de la covid—, que una pandemia es una enfermedad infecciosa que se extiende por varios países, e incluso continentes. Y que la ideología ultra -en este caso, de ultraderecha— implica ideas radicales y extremistas, que niegan la posibilidad de encuentro y reconocimiento del Otro.

Asistimos, en la actualidad, al ascenso de la derecha radical – 'ultra— como fenómeno global. Abascal en España, Modi en la India, José Antonio Kast en Chile, Orbán en Hungría, Trump en los EEUU, Le Pen en Francia, Gauland en Alemania, Bolsonaro en Brasil, Putin en Rusia o Meloni en Italia son algunos ejemplos de líderes de la derecha ultra. Constituyen una amalgama diversa y compleja y, al mismo tiempo, con un común denominador claro. Por ejemplo, la política de extrema derecha está presente en la 'manosfera' antifeminista, un conjunto de influencers que reivindican la visión tradicional de masculinidad protectora, proveedora y patriarcal. Sus tentáculos se dejan ver también en la 'alt-right' norteamericana, los 'paleoconsevadores' y la 'ilustración oscura', cuyo objetivo es derrocar a los movimientos conservadores tradicionales (a los que perciben como blandos) e imponer su visión favorable al autoritarismo, a roles de género estereotipados o al supremacismo racial. En todos los casos, encontramos negación de la dignidad de las personas, políticas de rechazo y de exclusión, creación de un 'enemigo': las mujeres, las personas lgtb+, los/as inmigrantes, la política del encuentro.

Una de las consecuencias de las últimas elecciones locales en España es que la derecha radical ha dejado de ser un actor político marginal y va a tener suficiente poder para condicionar las políticas públicas. Tanto la ultraderecha como la derecha española lograron en las recientes elecciones del 28-M uno de sus objetivos primordiales: convertir las elecciones autonómicas y locales en un plebiscito sobre el 'sanchismo', que, supuestamente, ha conducido a España a un abismo. Los ERTE, las subidas del salario mínimo interprofesional, las pensiones, y otras medidas destinadas a los sectores más vulnerables de la sociedad no estuvieron en el centro del debate electoral. Y mucho menos lo estuvieron las cuestiones locales y autonómicas sobre las que, lógicamente, se tendría que haber puesto el foco, pero quedaron opacadas por la 'guerra' contra el 'sanchismo'.

El viraje de parte del electorado a la derecha y la extrema derecha tiene sus causas. La ciudadanía ha venido enfrentándose a una inflación récord y facturas energéticas exorbitantes, que han generado un sentimiento muy pesimista. La guerra actual en Ucrania es la culminación de una secuencia de crisis financieras, migratorias y la reciente pandemia de la covid-19. Esa sensación de incertidumbre y crecientes riesgos han generado un efecto desestabilizador y miedo, es decir: han sido el caldo de cultivo ideal de la extrema derecha. Las continuas divisiones internas en el gobierno de coalición PSOE-Podemos, y las controversias que probablemente se tenían que haber resuelto dentro del consejo de ministros, han enrarecido los debates sobre algunas medidas.

También hay que tener en cuenta la batalla cultural que se está librando en las redes sociales y que está golpeando sin parar a las fuerzas políticas progresistas con un aluvión de noticias falsas, utilizando trolls, bots o supuestos influencers en redes sociales como tiktok que inician o amplifican la desinformación. Ocurre también aquí, en Canarias, sin que hasta ahora haya habido una respuesta seria y rigurosa para hacer frente a esta ceremonia de la confusión.

Estos errores y circunstancias adversas han facilitado la penetración de mensajes políticos que ponen el foco en el rechazo a la democracia como forma de convivencia que articula intereses diversos y protege a los más débiles. Se trata de una visión 'iliberal' que rechaza cuestiones básicas como la libertad de expresión, la pluralidad de partidos, el estado de bienestar o los derechos de las minorías. Que alientan el aislacionismo de la Unión Europea, y los miedos irracionales que surgen en contextos de cambio e incertidumbre, como el miedo a las agresiones, a la ocupación, a la pérdida de identidad.

Los pactos poselectorales están suponiendo la normalización de los partidos de extrema derecha por parte de la derecha más tradicional. Incluso podemos afirmar que los partidos de la derecha tradicional están empezando a adoptar posiciones cercanas a la derecha radical. Ayuso y Feijóo son un buen ejemplo de ello, polarizando el debate político con afirmaciones falsas sobre la vinculación del gobierno con regímenes como el de Ortega en Nicaragua, la supuesta confabulación para sacar a los violadores de la cárcel o la supuesta la vinculación del gobierno con el extinto terrorismo etarra. Sólo hay que echar un vistazo a los mensajes de Feijóo durante esta campaña de las generales para darse cuenta de que, por mucho que algunos líderes del PP se empeñen en decir que su mensaje representa la 'centralidad', para comprobar cómo se van desdibujando las fronteras entre los mensajes del PP y de Vox.

Por eso nos jugamos tanto en las próximas elecciones generales. España corre el riesgo de sumarse tristemente una creciente lista de países europeos donde las fuerzas conservadoras y liberales se están aliando con la extrema derecha para llegar al poder. Estas fuerzas están implementando una agenda centralista, recortes de los derechos de las minorías, división social y negación de la crisis climática. Esto es exactamente lo contrario de lo que Canarias y España necesitan en estos tiempos difíciles. En tiempos de crisis lo que realmente necesitamos es solidaridad dentro del Estado y la UE para luchar contra las múltiples crisis a las que nos enfrentamos y proteger la democracia y los derechos fundamentales.

El próximo día 23 debemos evitar que la pandemia ultra se siga extendiendo por nuestras instituciones y consiga marcar la agenda política de los próximos cuatro años. Sus políticas sociales conducirán a una mayor división en la sociedad con la criminalización de la pobreza y la inmigración, así como la polarización de las desigualdades. España corre el riesgo de tratar a las minorías y a las personas menos favorecidas como ciudadanos de segunda clase. Los previsibles recortes de las políticas climáticas desharán el camino andado estos años, y nos harán más vulnerables a los fenómenos climáticos extremos.

Como canarios debemos ser conscientes de la oposición de Vox al Estado de las Autonomías no solo se refiere a recortar o suprimir competencias, sino a silenciar a todos aquellos que no comparten su visión de un estado español fuerte en defensa de una 'nación española' unida. Ha propuesto la prohibición de los partidos políticos y las organizaciones nacionalistas y soberanistas, criminalizando a organizaciones perfectamente constitucionales. Igual ocurre con las organizaciones feministas. Esto implica revertir todos los avances que se han logrado en Canarias en temas tan importantes como la sanidad o la educación. Imagínense el retroceso que puede suponer para nuestra tierra una recentralización del Estado. ¿Acaso no recordamos la situación de nuestros servicios públicos cuando las decisiones se tomaban desde Madrid?

Frente a esta pandemia ultra debemos continuar articulando una acción política esperanzadora que muestre cómo gracias al Estado Autonómico -y sus manifestaciones singulares, como el REF—, es posible mantener el bienestar social y las políticas públicas en Canarias, y desarrollar medidas para mejorar la vida de la ciudadanía en aspectos clave como la calidad de los empleos, los salarios, los servicios públicos y la vivienda, además de enfrentar las crisis climática y energética. Y esto, en mi opinión, hasta ahora solo lo ha llevado a la práctica el canarismo progresista que representa Nueva Canarias. Nos avala el trabajo y nuestros logros cada vez que hemos estado en el Congreso de los Diputados y el Senado, así como nuestras políticas a escala local. Estoy convencido de que somos el antídoto necesario para hacer frente a esta pandemia y espero que el próximo día 23 las urnas así lo reflejen.