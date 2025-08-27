Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe
Tribuna libre

Cuñadismo climático en un taxi

Raúl García Brink

Consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento Cabildo de Gran Canaria

Martes, 26 de agosto 2025, 23:03

Últimamente me he estado fijando en algo que antes me pasaba inadvertido: cada vez más taxistas en Canarias llevan mangas de protección contra el sol. ... No es por estética, sino por pura necesidad. El otro día, al coger un taxi en la calle Pío XII, me animé a preguntarle al conductor sobre ello. Ya había visto lo mismo en Arrecife y me picaba la curiosidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre en estado grave tras caerle encima un palé con barriles de cerveza
  2. 2

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  3. 3 Baleària gana la batalla y se queda por 215 millones con el negocio de Armas en Canarias
  4. 4 Indestructible Amatucci: en el césped pese al drama familiar que ha vivido
  5. 5 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  6. 6 Majestuosa UD
  7. 7 «No podemos salir de Santa Catalina con picaduras»
  8. 8 El 80% del poblado ilegal de Bahía de Formas ha sido identificado y notificado
  9. 9 El Ayuntamiento actúa ante la presencia de ratas en el paseo de la playa de Las Canteras
  10. 10 Un menor y un hombre heridos de gravedad en el vuelco de un vehículo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Cuñadismo climático en un taxi

Cuñadismo climático en un taxi