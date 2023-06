¿Cuáles son los miedos del señor Feijóo?

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Debatir, dialogar, confrontar ideas y propuestas. Esta podría ser la definición sobre qué es la política y para qué sirve para cualquier demócrata, pero parece no ser el caso de Núñez Feijóo. Pedro Sánchez ha entendido perfectamente la importancia de estos próximos comicios, y ha apostado con valentía por realizar seis debates entre los dos únicos candidatos factibles a la Presidencia de este país. El señor Feijóo demuestra, con su negativa, no estar dispuesto a confrontar ideas. ¿Acaso teme contarle a los españoles su proyecto de país y no convencerles?

Quizás, el PP debe explicar, tras sus anuncios de derogar leyes que están funcionando para el bien de la ciudadanía, cuáles son sus alternativas, por ejemplo, para la subida de salarios, la revalorización de las pensiones o los contratos indefinidos para los trabajadores. El líder popular se enfrenta a una gran contradicción dentro de su formación, que dice confesarse moderada. Su ambición por alcanzar el poder está íntimamente ligada al pacto con la derecha más radical. En la calle Génova son perfectamente conscientes de que van a tener que compartir despachos con VOX, ese partido que no respeta los derechos de las minorías, que niega la violencia machista y que quiere volver a una España en blanco y negro. No hay que deslizar muchas hojas del calendario para confirmar que el Partido Popular no tiene ningún inconveniente en formar gobiernos con la extrema derecha, algo impensable en otras democracias europeas. En nuestro país ya conocemos lo que plantean estas derechas: gobiernos reaccionarios como el de Castilla y León, gobernado por Partido Popular y VOX, que pretendía que las mujeres que han tomado la difícil decisión de abortar estuvieran obligadas a escuchar el latido de su feto. Desde el Partido Socialista somos perfectamente conscientes de la importancia de estos comicios para el futuro de nuestro país. Creemos que resulta indispensable que los líderes políticos expliquen sus propuestas a la ciudadanía, para que esta sea consciente del sentido de su voto. En este sentido, honestamente, creo que podemos presumir de haber estado al frente de un gobierno que ha estado a la altura en los años más complejos de nuestra democracia. Somos la única propuesta real para hacer frente al auge de la derecha más retrógrada y antidemocrática. Además, podemos afirmar con orgullo que este ejecutivo ha aprobado una reforma laboral que ha disparado el número de contratos indefinidos, algo impensable para muchos hace unos años. Garantizamos la supervivencia de las empresas durante la pandemia y frenamos la posterior inflación provocada por la guerra de Ucrania. Pedro Sánchez ha sido el presidente que ha hecho, al fin, justicia, aprobando la Ley de Memoria Democrática, un ejercicio de justicia para todos los represaliados olvidados por la historia y que no han podido tener un entierro digno, esos a los que el PP parece no guardarles ningún respeto. Nuestro partido ha sido garante de los principales avances de la sociedad española en los últimos cuarenta años. Frente a la campaña mediática de la derecha, con el apoyo de los grandes medios de comunicación, es un deber moral defender los logros que ha conseguido este ejecutivo durante estos años tan difíciles. Es por ello que animo al Partido Popular y a su candidato nacional a que accedan a debatir sobre realidades y no sobre pantomimas. Los españoles tienen derecho a conocer cuál es el programa real de cada una de las fuerzas políticas. Nos jugamos el futuro de todos y todas.

