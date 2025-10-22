Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Las algas y la bioeconomía azul. El papel de Europa

La Unión Europea ha incorporado las algas a su estrategia de bioeconomía con iniciativas que impulsan su producción y aprovechamiento sostenible

Rafael Robaina Romero

Catedrático de Fisiología y Biotecnología Vegetal, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:13

La industria global de las algas marinas ha crecido de forma acelerada en las últimas décadas. La mayor parte de la producción se destina al ... consumo humano y se concentra en Asia, especialmente China e Indonesia. En 2019, la producción global de algas marinas alcanzó aproximadamente 36 millones de toneladas (peso húmedo), de las cuales el 97% provino de cultivos y solo el 3% de recolección silvestre. Esta cifra triplica la producción del año 2000 (11-12 millones de toneladas). El valor del mercado global de algas marinas se estimó entre 8.300 y 9.900 millones de dólares estadounidenses en 2023, con proyecciones de crecimiento hasta 12.500-17.800 millones de dólares para la próxima década. La mayor parte de este valor (75-85%) proviene del consumo humano directo, especialmente en Asia.

