Los barcos del hambre

Si tiran del cable de ese brick de leche que acaban de comprar en el supermercado les llevará a un container que ha bajado a ... Canarias desde la península en la cubierta de un portacontenedores con bandera de Madeira en la popa y tripulación ucraniana.

Canarias es un estado marítimo fallido. La única realidad insular que vive de espaldas a su entorno natural, el mar y sus oportunidades de crecimiento económico en una encrucijada atlántica que sólo se aprovecha para traer morralla de extrarradio británico a jartarse. Todo, gracias a una clase política ciega, corrupta y lastimera. Un tropel de cargos adictos a las subvenciones de creerse europeos grupo b, que han tornado las islas en una ratonera demográfica a la cola de la pobreza nacional, también europea, y que venden como éxito de gestión el arrancar euros en forma de subvenciones, pero son incapaces de gestionar para crearlos.

Los que ya pintamos canas recordamos como la carga que llegaba a Canarias lo hacía en buques de registro nacional. Contenemar, Naviera trasatlántica, Nenufar Shipping, o Pinillos, son sólo algunos ejemplos de cuando España aún tenía barcos y navieras. Ahora sólo tiene burocracia marítima y las cestas de navidad que los consignatarios envían a las capitanías para, bueno ustedes ya saben…Mientras, el segundo registro de buques español, esa chapuza llamada REBECA, languidece con apenas 89 barcos. Canarias fue el primer territorio globalizado de España gracias a los puertos francos. Puerta de entrada del comercio internacional que no llegaba a la península. El relevo fue un régimen fiscal castellanizado con una hora de retraso al calor de las subvenciones europeas, que harían creer a los canarios, que vivían en el paraíso y serian la envidiada clase media europea en cholas. Islas del carnaval mundial y centro para aspirar a cualquier simposio europeo que los virreyes de los cabildos venden como veleidades de progreso y modernidad. Un abanico de complejos frente a la realidad de no ser lo que realmente se debió ser, un territorio hub de ultramar con una economía diversificada y mayor grado de autogestión. No, no hablo de independencia.

En contraposición, Portugal sí ha sabido ver en la vecina Madeira un modelo offshore en el que destaca el pujante registro de Funchal. Folio que ya ronda el millar de buques bajo su pabellón. Todo esto nos lleva a los llamados barcos del hambre. ¿Qué son? Se trata de una armada de feeders, o pequeños portacontenedores de unos 150 metros de eslora, con capacidad para transportar entre 500 y 1000 containers. Estos buques, muchos con nombres de señora, monopolizan el suministro de la carga containerizada a Canarias, incluida la comida industrial que llega desde la península. La mayoría de estos barcos navegan bajo pabellón portugués. Una jugada maestra del vecino ibérico al que siempre se le ha mirado como un pobre.

Todos los huevos en la cesta del vecino. Madeira da de comer a Canarias, si lo quieren ver bajo la lupa de un titular más agresivo. ¿Les cuentan estas cosas los políticos, o los entretienen con chuminadas varias?

Que tú ya no tengas flota propia tiene una primera lectura. Los dueños de la carga, los cargadores, deben acudir al salvaje oeste de los fletes donde los brokers de los armadores colocan los buques por viajes, o por tiempo. La oferta y la demanda hacen que, lógicamente, estos se vendan a las mejores ofertas, lo cual significa un incremento de los precios pues la cartera de buques disponibles es finita. Un tiempo están aquí, y al año siguiente haciendo otra ruta. Grosso modo, cuando España tenía marina mercante, digamos que había cierta garantía de servicio público, pues esos buques estaban fijos en la línea península - canarias.

Un buen ejemplo es la naviera estatal por excelencia, Trasmediterránea. Después llegó Aznar, gran pensador marítimo…y desguazó, eufemismo de privatizar, Trasme, que hoy es una especie de zombi o Frankestein marítimo controlado por una naviera que ha atravesado aguas turbias en lo económico y cuyas armas de viabilidad pasan por mantener rutas y no acabar coqueteando, de nuevo, con los números rojos y que sus acreedores acaben abanderado los barcos en Chipre y traigan tripulantes centroamericanos que hablan un excelente castellano por la mitad de precio. En medio de este sainete aparece un grupo danés y una tercera compañía española que ya sabe lo que es tener bandera chipriota en la popa. Y este es el desolador panorama marítimo nacional, donde sólo parece salvarse el matrimonio noruego-gomero, ya me entienden ustedes.

Pero centrémonos en la lista de los barcos del hambre, larga y homogénea en su boyante registro de Madeira. ¿Por qué esa flota no pudo estar registrada en Canarias? Sólo un suicida fiscal registraría un buque en España, pues sería presa de la voracidad recaudadora de la hacienda castellana que nada ha cambiado desde los caudales de Felipe II. Sí, los propios armadores españoles se han refugiado fiscalmente en Madeira, que para más sonrojo de la política marítima española es otra RUP, como Canarias. La diferencia estriba en que Portugal sabe hacer las cosas, España no, o lo que es más grave, no quiere.

¿Por qué?, ¿se está diseñando la política marítima de cada país desde un despacho de ese lupanar moral llamado Bruselas? Estas cosas dan que pensar. Paradójicamente, el Grupo Boluda se mantiene como uno de los líderes mundiales en flota de remolcadores con una presencia global, incluidos supplies o remolcadores de altura fletados por Francia, y gestiona una parte importante de los llamados barcos del hambre. 15 feeders, algunos los veremos aquí, bajo registro de Funchal, incluso alguna joint adventure turca con registro liberiano para servicios a West Africa. Un armador de verdad en un país de carretas y comadres. Una rara avis. Aún hay esperanza. Si el dueño de Boluda fuera Director General de la Marina Mercante, en vez de tanto ingeniero naval con cara de Rey de Bastos e ínfulas de marino, igual a la política marítima española le iba un poco mejor.

En el momento de la redacción de este artículo esta era la presencia de los barcos del hambre en Canarias. El Nieves B, bandera de Madeira, estaba en Santa Cruz de Tenerife; los RS Lisa y Wec Frans Halls, ambos con bandera de Madeira, y el Aquarius, registro de Letonia, en Las Palmas; en Arrecife estaba el Helena, bandera de Madeira; y navegaban hacia o desde Canarias, procedentes de diversos puertos peninsulares, los Andalucía Express, Candelaria B, Carlota B, Dream, Meandi, Santuca B, y Veronica B. Todos, igualmente bajo pabellón de Madeira. Una buena parte de esta pléyades de buques es la reordenación del Grupo Boluda, que ahora opera bajo managers alemanes, y evidentemente con la citada bandera de Madeira en la popa.

Pero hay más, los petroleros del grupo DISA, esos barcos amarillos de capital catalán, con románticos nombres guanches, caso de los Dacil, Tinerfe, incluso el Hespérides, igualmente han huido a bandera portuguesa y ya traen sus tripulantes de ucrania o Sri Lanka. Por no hablar de la náutica deportiva o las gabarras de bunker, que ya citamos la semana pasada en la primera parte de este artículo. Una raspa de pescado es la política marítima española. España no sirve ni para esgrimir en Bruselas que Canarias sea una especie de territorio fiscal distinto para aglutinar flota. Ese papel ya lo ha hecho Portugal, Malta y Chipre. España, y sus medianeros insulares, ha preferido que Canarias sea el caribe low-cost de Europa.

Pero sí, todavía hay más, todos estos buques ya enrolan tripulantes no españoles. Una amalgama de europeos del este y algún nórdico barbudo que aún se resiste a la jubilación. Sí, las tripulaciones canarias, habituales en estos buques, han sido igualmente sustituidas. Esta es la realidad de la marina mercante española. Si su hijo se quiere matricular en la escuela náutica, que se lo piense dos veces, o aprenda inglés de verdad.

Otro detalle capital es que estos buques son rotacionales, lo cual significa que tras un tiempo salen de la ruta Canarias - península, y deben ser sustituidos por otra unidad. En otras palabras, los cargadores se quedan sin buque y deben acudir al mercado de fletes para colocar su container hacia Canarias. Renegociar condiciones. Un buque habitual era el Wec Cornelle, también de registro de Madeira, que ahora está haciendo la ruta del mar del norte. Esta era una de las ventajas de tener una flota 'propia' que de alguna manera daba más certidumbre al transporte en la ruta a Canarias.

Después está la cuestión platanera, que más allá de la estafa del cultivo de los terratenientes sacados de un texto de Garcia Márquez y sus precios anabolizados, está el transporte. El carriage a la península se hace en el Villa de Tazacorte. Un superviviente de Trasmediterránea, que aún tiene bandera española y que vive del contrato flete que tiene firmado con los exportadores del plátano. Si este buque, por algún motivo saliera del circuito, los exportadores del plátano deberían acudir al mercado de fletes para tener un transporte regular. Eso significaría negociar, y tal vez el precio del oro no es plátano es, se vería alterado en destino. ¿Más? ¿Cómo es posible que la banana que arriba a España desde Costa de Marfil cueste dos euros menos que el plátano que llega tras 36 horas de barco frente a la semana de viaje desde Abijan? Un misterio insondable.

¿Y sí un día fallara la cadena de suministro en Canarias, porqué no se ha logrado cerrar un flete por tiempo? Bueno, es una posibilidad. Los brokers se venden a las mejores ofertas y quizás toda esta cadena de reflexiones escenifique la subida del precio de la cesta de la compra de manera progresiva en las islas. Todos los archipiélagos son dependientes del transporte marítimo. De ahí que los denominados estados archipielágicos, caso de Chipre, Malta o Singapur, hayan entendido perfectamente que su nexo con el negocio es vital. Nexo que sólo España no ve en Canarias.

Un escenario de crisis mundial dispararía los fletes, y ese vaso comunicante siempre desemboca en el bolsillo del consumidor; si no, en el peor de los escenarios generando directamente desabastecimiento pues aquello de la caridad es un vocablo que no está en el diccionario de los armadores. Una vez más, cerramos el círculo del crasso error de no tener una naviera con el Golden share controlado por el estado cuando tu soberanía incluye archipiélagos. Estas son las cosas que pasan cuando tu política marítima está a la deriva, cuando el fisco espanta a los armadores, que no dejan de ser empresarios, cuando políticos mesetarios toman decisiones náuticas, y tu vecino aprovecha tu falta de visión marítima para «hacerte» el servicio. Sigan bailando.