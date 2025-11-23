Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 24 de noviembre de 2025
C7
Tribuna libre

Los barcos del hambre

Que tú ya no tengas flota propia tiene una primera lectura. Los dueños de la carga, los cargadores, deben acudir al salvaje oeste de los fletes donde los brokers de los armadores colocan los buques por viajes, o por tiempo

Rafael Muñoz

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:05

Comenta

Si tiran del cable de ese brick de leche que acaban de comprar en el supermercado les llevará a un container que ha bajado a ... Canarias desde la península en la cubierta de un portacontenedores con bandera de Madeira en la popa y tripulación ucraniana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello en Juan Manuel Durán deja dos personas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 El Supremo resuelve la polémica por Carlos Baute: solo puede haber conciertos de carnaval tras las galas
  3. 3 A juicio por llevarse 100.000 euros de la comunidad de vecinos de los Apartamentos Australia en Playa del Inglés
  4. 4 La Aemet apaga los avisos y Canarias se prepara para el pico de calor por unas horas
  5. 5 Dávila: «Los aparcamientos de toda la vida volverán al Barranquillo Don Zoilo»
  6. 6 La inflación y el pago por adelantado marcan las comidas de navidad este año en Canarias
  7. 7 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja con problemas de fertilidad
  8. 8 «Ya hay niñas de 13 y 14 años en Viogén»
  9. 9 Obras Públicas reanuda este lunes las obras del soterramiento en Belén María
  10. 10 Elevan a 74.000 euros la indemnización a un marinero que fue a la cárcel y luego fue absuelto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los barcos del hambre

Los barcos del hambre