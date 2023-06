Esto no solo va con pintura

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

La visita de Juan Antonio Peña, nuevo alcalde de Telde, a las instalaciones del polideportivo Paco Artiles volvió a encender mi chip de la reivindicación hacia un deporte en Gran Canaria que se edulcora con fotos y subvenciones pero que carece de un plan insular de infraestructuras acorde a lo que el ciudadano demanda. El Paco Artiles lleva cerrado y sin uso más de dos años, desde que en abril de 2021 la concesionaria de su gestión, Lude, decidiera no continuar con el contrato al no llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para que la institución le compensara las pérdidas que le provocó el cierre por la covid. Ver imágenes denigrantes de un lugar sucio e inhóspito que tuvo en su día a más de 4.000 usuarios con el agua de la piscina verde, cascotes caídos en la zona de la cancha deportiva o pintura desprendida en los techos de los vestuarios produce lástima por no emplear otros adjetivos. El consistorio de Telde quiere recuperar este espacio por fases cuanto antes, pero al alcalde Peña y a todo su equipo le recomiendo que programe una visita a las canchas deportivas de los barrios teldenses para que se lleve las manos a la cabeza.

¿Telde ha avanzado algo a nivel deportivo de 2015 a 2023? Ustedes dirán a qué viene esta pregunta. Pues les refresco la memoria. Telde fue Ciudad Europea del Deporte 2015. Una amplia comitiva acudió aquel año a Bruselas para recoger una bandera. ¿Qué supuso aquello para el deporte teldense? Nada. Una bandera. Ahora, de 'motu proprio', Gran Canaria luce el eslogan de Isla Europea del Deporte, pero si el nuevo consejero de Deportes del Cabildo, Aridany Romero, inicia un recorrido por los 21 municipios de la isla verá la auténtica realidad del deporte y no la que le querrán hacer ver desde el principio, los aduladores y reyes de la subvención que miran muy poco, por no decir nada, por el bienestar del deportista. Por cierto, y como apunte. Ya hay una anécdota graciosa en relación al nuevo consejero Aridany Romero. Desde el IID se dio la orden de adecentar las instalaciones de la Ciudad Deportiva Gran Canaria, con operarios pintando muros sin cesar desde hace días, para que el nuevo regidor del deporte visite las instalaciones y éstas estuviesen en perfecto estado de revista. Jajaja. Ayer se produjo la visita, pero lo que no sabe el que ordenó que intentasen poner bonito el Martín Freire es que Aridany Romero ya había acudido a ese recinto, y de incógnito, semanas atrás y conoció la verdadera realidad. Romero tiene una ardua labor, porque recibe un campo de minas, pero engañarlo será difícil.

Temas

Telde

Barrios

Deportes

Infraestructuras