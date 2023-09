Saborear el momento

El regreso de la Unión Deportiva Las Palmas a Primera División tiene connotaciones que van más allá de lo meramente deportivo. La sociedad grancanaria está entusiasmada con ver a su equipo del alma codeándose con la élite del fútbol español, el ascenso es sinónimo de orgullo de un pueblo que tiene un enorme arraigo con su equipo y estar de nuevo en la élite ha supuesto que una oleada enorme de jóvenes vivan este momento con verdadera pasión, pero no debemos perder la perspectiva.

Llevábamos años en Segunda y lo difícil ahora es consolidar la plaza de privilegio que tenemos en la actualidad. La pasada semana, antes del partido ante el Granada, ya se notó cierta inquietud y nerviosismo, porque no llegaban los triunfos, no se marcaban goles, etc. El gran objetivo de esta temporada es dejar a tres equipos por debajo en la clasificación y para ello hay que tener grandes dosis de paciencia, porque el camino será, sin duda, muy complicado.

Precisamente de saber valorar las cosas y de la paciencia necesaria que hay que tener esta temporada dialogué brevemente con el presidente amarillo tras la primera gran alegría de la temporada, la del pasado domingo ante el conjunto andaluz. Ahora en la clasificación se ven las cosas con mayor esperanza, pero la presencia de la UD en Primera tiene que estar aliada con el orgullo que todos los aficionados tenemos por disfrutar cada partido, cada jornada y cada momento en la categoría de oro.

Hoy se juega en el Bernabéu. Antes esto era habitual, pero para muchos jóvenes que ya viven sus colores con un sentimiento especial, este partido les ilusiona, les asombra y les estimula. Siempre que llegan estas citas, rememoramos partidos de antaño y anécdotas de aquellos enfrentamientos, pero ahora los jóvenes, y lo digo por la experiencia que vivo en casa, viven todo con una visión diferente, en la que por mucho que le hayas hablado de la historia de la UD, su valoración cada jornada es que Kirian, Álex Suárez o Jonathan Viera pelearán de tú a tú contra los Vinicius, Bellingham, Griezmann o Lewandowski, y que cada partido es una fiesta, un motivo para estar orgulloso de dónde estamos y con la confianza en poder mantener este sueño que es estar en Primera. Hoy la UD regresa al remozado Bernabéu, una oportunidad más para disfrutar del fútbol, porque solo hay 16 ciudades -Madrid y Sevilla tienen más de un equipo- en España con este privilegio, Hay que saborear el momento.