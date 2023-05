Me río de la sostenibilidad

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Alguien cree que por ver el careto de un político en un cartel pegado a una farola decidirá su voto? En este mundo irreal que vivimos, en el que cada día nos llenan de promesas y de ciudades e islas idílicas, me pregunto cómo pueden nuestros políticos hablar de modelos sostenibles cuando se dedican a afear nuestras calles llenándolas de cartones con sus caretos. El mundo al revés. La mayoría dice que no lo haría, pero acaba haciéndolo porque los demás lo hacen. Esta es la teoría de quién no es capaz de dar un golpe sobre la mesa y decide cambiar las cosas.

Los carteles ya son arcaicos y los mítines políticos se convierten en reuniones de afiliados, porque al resto de los mortales les interesa muy poco. Esos caretos, en algunos casos con un Photoshop exagerado que ni siquiere reconoces al personaje, con mensajes tales como: «Por delante», «Con ustedes», «Entre todos», «Que gane Gran Canaria» o «Vota lo que piensas». Madre mía. Intentar llegar a fin de mes, poder pagar la hipoteca, que las administraciones respondan y te solucionen los problemas burocráticos con rapidez o llenar el carro de la compra como buenamente se pueda se convierten en el día a día en una misión casi imposible para una buena parte de los mortales. Salgo de mi casa y me encuentro esos carteles sinsentido y me pregunto: ¿Qué necesidad hay de todo esto?. Afeando calles, fachadas o avenidas, así nos encontramos cada día a nuestros políticos. El 28 de mayo llegará la hora de la verdad. Lo mejor es que ya queda menos. Mi pronóstico de ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas el día anterior ante el Alavés sigue muy vigente. Cómo eso suceda, el día 28 de mayo el índice de votantes cambiará y en varias mesas electorales habrá bajas considerables, ya que la noche del 27 puede ser mucho más divertida que la del 28 para unos pocos. La campaña electoral continúa bajo parámetros de antaño, y en algunos casos casposos, y sin aspectos novedosos. La juventud requiere otras iniciativas, otras formas de llegar a ellos, porque todo esto les aburre sobremanera. En época de inteligencia artificial, redes sociales, avances tecnológicos y un ritmo de vida vertiginoso, caer en esta insostenibilidad con una ciudad y una isla llena de carteles y pancartas publicitarias plagadas de caretos con frases carentes de originalidad es totalmente arcaico. Votar o botar esa es la cuestión a día de hoy. El 28M llegará la solución.