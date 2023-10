Del puente al acueducto

Las altas temperaturas no dan tregua y el calor se ha instalado con fuerza en nuestras vidas, con días tórridos y noches infernales. Y así llevamos semanas. CANARIAS7 ha ido informando estos días de la incomodidad que estaba provocando esta situación en varios centros escolares de las islas, con desmayos y golpes de calor en alumnado y profesorado. Pues bien, ayer la consejería de Educación del Gobierno de Canarias tomó la decisión de suspender las clases este miércoles y viernes en todas las islas por las altas temperaturas.

Un nuevo episodio llega a nuestras vidas. Si tienen hijos deben estar atentos a la lluvia y ahora al calor por si la comunidad educativa detiene su actividad. La medida adoptada ayer tiene su fundamento, porque los problemas que han tenido niños y niñas, así como profesores, en distintos centros educativos son cada vez mayores, pero a raíz de esta decisión las incertidumbres y dudas son varias.

¿El lunes y el martes hizo menos calor que este miércoles o este viernes? ¿Esta decisión deja entrever que muchos centros de Canarias tienen unas condiciones calamitosas? O al englobar a toda Canarias, ¿todos los centros de Canarias no están aptos para que los alumnos acudan a las aulas por peligro de que puedan sufrir desmayos por altas temperaturas? La realidad nos indica que son varios centros los que no reúnen las condiciones óptimas y lo mejor sería que sus directores ante esta situación anómala adviertan a la comunidad educativa y se tomen decisiones solo con esos centros, ya que ahora el puente que la comunidad educativa tenía se ha transformado en un auténtico acueducto, ya que los niños en vez de estar con calor en clase lo estarán en sus casas o en la calle hasta el próximo lunes.

Está claro que no hay protocolo por altas temperaturas y se tendrá que realizar para que no suceda lo actual, pero detener la educación porque diez, veinte o cuarenta centros no estén preparados no es muy bien aceptado en la sociedad. ¿Y si estos episodios se hacen cada vez más habituales? Está claro que ante los desmayos que se han producido se han curado en salud y han optado por la generalidad, pero esta medida no debe convertirse en una propuesta para vislumbrar la miserias de nuestros centros.

Y dentro de esta ilógica y dejando al margen las competencias, un último apunte. Los niños no van a clase por prevención, pero muchos ayer salieron del colegio y fueron a entrenar con sus respectivos equipos con 40 grados y al aire libre. ¿Ustedes lo entienden? Yo no. ¿Qué pasará hoy?