Preguntas sin respuestas

Tadej Pogacar se ha convertido en el mejor ciclista del momento y ya muchos lo sitúan en la cúspide mundial de un deporte que mueve ... masas. Gran Canaria lo ha traído a la isla como embajador de la misma, pero con la gran premisa, anunciada en el mes de julio a bombo y platillo, de su participación en la marcha cicloturista Gran Fondo Pico de las Nieves del pasado domingo.

Las inscripciones volaron y la expectación era máxima por ver a Pogacar ascendiendo al Pico de las Nieves. Pero el esloveno no participó. Sí acudió a la salida de Arucas, pero no hizo la ruta tal y como se había anunciado. El asunto es curioso. Muchísimos aficionados al ciclismo se desplazaron el domingo a la cumbre de la isla para poder ver a Pogacar, pero no lo vieron. Nadie ha dado explicaciones de manera oficial y la indignación en redes sociales es máxima.

En la nota de prensa oficial del evento se indica lo siguiente: «La Gran Fondo Pico de las Nieves 2025 abrió este domingo la Gran Canaria Bike Week con una puesta en escena de altísimo nivel, encabezada por la presencia de Tadej Pogacar», y punto. Es decir, no se menciona en absoluto que el esloveno no hizo la ruta. Horas después y ante el aluvión de protestas, se indicó que no había hecho el trazado por temas de seguridad. Jajaja.

Es decir, una isla que estaba a punto de acoger etapas de la Vuelta a España justifica lo sucedido porque había mucha gente y no se garantizaba la seguridad. Si el objetivo de que Pogacar viniese a la isla, al margen de la promoción, es que los grancanarios y grancanarias aficionados al ciclismo disfrutasen de su presencia en las carreteras en la etapa de Arucas al Pico de las Nieves. Esa excusa no se la cree nadie. ¿Pero alguien dirá oficialmente algo?

Las dudas son múltiples. ¿Pogacar no podía participar en dicha competición y eso se sabía desde el principio? ¿Si hubo problemas de seguridad cuáles fueron? El cuidado de las formas debe ser muy importante y el Cabildo debe salir al paso de la decepción que ha producido lo sucedido el pasado domingo, una decepción que se llevaron muchísimos grancanarios y grancanarias, esos a los que se deben las autoridades políticas de la isla.

La fiscalización de los eventos en la isla debe convertirse en algo necesario. Esto me recuerda a aquel Gran Canaria Maratón con Chema Martínez de embajador e imagen de la prueba que no corrió el maratón. Múltiples nacionalidades, una repercusión sideral y un rédito económico sin precedentes. Esta es la moda. ¿Y de Pogacar alguien hablará?