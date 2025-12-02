Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 3 de diciembre de 2025

Preguntas sin respuestas

Mi punto de vista ·

«Los grancanarios deben saber por qué Pogacar no participó en el Gran Fondo Pico de las Nieves»

Rafael Falcón

Rafael Falcón

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:18

Tadej Pogacar se ha convertido en el mejor ciclista del momento y ya muchos lo sitúan en la cúspide mundial de un deporte que mueve ... masas. Gran Canaria lo ha traído a la isla como embajador de la misma, pero con la gran premisa, anunciada en el mes de julio a bombo y platillo, de su participación en la marcha cicloturista Gran Fondo Pico de las Nieves del pasado domingo.

