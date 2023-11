Reconozco que reflexionar estos días es complicado. Atravesamos días convulsos y escucho y leo comentarios que solo provocan ira y rabia. Yo llevo semanas sumido en mi propio asombro, y aún sigo. La investidura de Pedro Sánchez y la ley de amnistía es tema de conversación en tertulias, grupos de WhatsApp de amigos, etc. Pero en el mar de dudas que todo esto me provoca, apunto una nueva reflexión.

Coalición Canaria apoyará la investidura de Pedro Sánchez. Este hecho ha provocado malestar en el Partido Popular de Canarias, socio de gobierno de los nacionalistas en las islas, con calificativos como: «Sánchez no tiene credibilidad alguna y no responderá a los intereses de los canarios beneficiando a toda costa a sus socios independentistas, dejando en el cajón del olvido, con toda probabilidad, los asuntos que recoge la Agenda Canaria. Aunque suscriba con tinta indeleble las exigencias de los nacionalistas en el Archipiélago, no cumplirá, su objetivo no es otro que permanecer en el sillón de La Moncloa. CC será un invitado de cartón piedra al festín que ha organizado el líder de los socialistas, saltándose todas las reglas democráticas y poniendo en juego el presente y el futuro de los canarios y de la mayoría de los españoles. Frente al historial de Sánchez con Canarias no cabe grandes expectativas, no cabe inocencia alguna», y así muchísimos calificativos más, pero después de esta secuencia de improperios ante el acuerdo llegado entre CC y PSOE para que Sánchez siga siendo presidente del Gobierno de España, en el último párrafo se recalca que «el pacto entre nacionalistas y populares en las Islas no está en riesgo». En este punto, y si me permiten, yo me parto de risa.

Con estos argumentos y escuchando en la manifestación del pasado domingo en Las Palmas de Gran Canaria a militantes del PP en Canarias al grito de «Coalición Canaria cómplices», me pregunto: ¿Por qué el PP de Canarias no rompe el pacto? ¿Quizás porque eso de quedarse fuera y no disponer del cargo actual pesa más que los intereses de partido? Yo alucino.

Eso que dicen de los políticos que piensan primero en ellos, luego en ellos, más tarde en ellos y al final en el pueblo sigue ganando peso, sobre todo estos días en el que se miran los intereses particulares más que los generales. El patio está revuelto y lo que queda. CC y PP siguen de la manita, pero por detrás echándose los trastos. Solo falta por ver a Ángel Víctor Torres, líder socialista en Canarias, de ministro. Sería otra vuelta de tuerca.