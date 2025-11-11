Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 12 de noviembre de 2025

El fútbol como inversión

Mi punto de vista

«El Atlético de Madrid se suma a la larga lista de clubes que se convierten en activos apetecibles»

Rafael Falcón

Rafael Falcón

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:10

Comenta

De manera silenciosa pero de forma constante. Así es como está cambiando el fútbol profesional en España. A medida que la rentabilidad del deporte se ... une con las finanzas, los clubes nacionales se convierten en activos muy apetecibles para fondos de inversión y grupos empresariales extranjeros. El último en sumarse a la larga lista es el Atlético de Madrid y en esa misma situación se encuentran equipos como el Mallorca, Girona, Espanyol, Leganés, Granada, Elche, Real Oviedo, Real Valladolid, Albacete, Almería, Málaga, Valencia o Zaragoza, entre otros.

