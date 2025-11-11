El fútbol como inversión

De manera silenciosa pero de forma constante. Así es como está cambiando el fútbol profesional en España. A medida que la rentabilidad del deporte se ... une con las finanzas, los clubes nacionales se convierten en activos muy apetecibles para fondos de inversión y grupos empresariales extranjeros. El último en sumarse a la larga lista es el Atlético de Madrid y en esa misma situación se encuentran equipos como el Mallorca, Girona, Espanyol, Leganés, Granada, Elche, Real Oviedo, Real Valladolid, Albacete, Almería, Málaga, Valencia o Zaragoza, entre otros.

Los fondos de inversión buscan rédito. Esa es la principal premisa. Pero el fútbol no es una ciencia exacta y todo depende de si el balón entra o no en la portería, y si la gestión no es la adecuada el descalabro puede ser de órdago, como están experimentando en Valencia o Zaragoza.

El modelo está cambiando y la tendencia a que los fondos de inversión entren en el fútbol español está en plena expansión. Al inicio sonaba raro y todos echaban mano al tópico de la pérdida de identidad, pero ahora con la brutal competencia existente, en la que para cumplir objetivos se necesita una mayor apuesta económica, los clubes si no mantienen la calma y la mesura económica se ven abocados al caos, aunque ahora con el control financiero de LaLiga ya no aparecen los descalabros de antaño.

El fútbol profesional está en otra esfera. Hace años los presidentes de los clubes, que a su vez eran los dueños, protagonizaban el día a día en la actualidad. Quien no se acuerda de los Lopera, Jesús Gil, Caneda o Luis Cuervas. Pero ahora ese protagonismo ha cambiado. El profesionalismo ha llegado a todas las áreas y en ese nivel de exigencia la estabilidad económica juega un papel fundamental.

La Unión Deportiva Las Palmas sigue manteniendo su modelo, con Miguel Ángel Ramírez al frente. Ya son más de 900 partidos como presidente de una entidad que mantiene su filosofía desde sus inicios y que continúa en una brega a veces poco entendible desde fuera de mantenerse en la élite dentro de una competencia voraz, como se está viendo tras el paso dado por el Atlético de Madrid, a la búsqueda de nuevos inversores que puedan ampliar el capital de la entidad, y eso que hablamos de uno de los grandes del fútbol español.

La presencia de grandes grupos de inversión y dinero extranjero como propietarios de clubes deportivos es una práctica que se está generalizando en Europa y en el mundo, y es que de manera silenciosa el fútbol está cambiando.