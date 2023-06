Clubes con pies de barro

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Años y años y siempre con la misma cantinela. La lógica renuncia del CB Gran Canaria a disputar la Euroliga merece una profunda reflexión sobre la deriva de nuestro deporte de élite en la isla. Me he cansado de decirlo y no quiero caer pesado, pero hay algunos argumentos que son irrefutables, aunque solo lo criticará quién está metido de lleno en el jueguito de la subvención.

El CB Gran Canaria, con el paso de los años, se ha convertido en un juguete político. Su presupuesto se ha ido incrementando año a año con dinero público, con la filosofía de fichar y fichar con el fin de quedar lo más alto posible. Esta inyección de dinero de todos los grancanarios y grancanarias a un club que por sus propios medios ha demostrado con creces que es incapaz de encontrar los recursos necesarios para subsistir, ha generado una desazón en el resto de disciplinas deportivas, que una vez alcanzan la máxima categoría exigen también una alta cuantía económica en forma de subvención cabildicia. El CB Gran Canaria ganó la Eurocup y ahora renuncia a la Euroliga. ¿Han visto alguna manifestación en la calle? El CB Gran Canaria no es, ni mucho menos, un club pobre en la ACB. Su presupuesto ya se acerca a los 9 millones de euros, de los que el Cabildo aporta 4,5, es decir, cubre el 51,25% de su presupuesto. Al margen de esto, como ha sido el caso más reciente, también consigue con sus gestiones los patrocinios principales, por lo que pasan los años y uno ahora se pregunta: ¿Qué diferencia hay entre Enrique Moreno y Savané? Jugar la Euroliga se lo han ganado en la cancha, pero su renuncia ha sido un canto a la lógica, porque pedirle al Cabildo que inyecte 4 millones de euros más supondría un escándalo, no solo por lo que significa para el resto de mortales, sino como ejemplo para los demás. Esta negativa del CB Gran Canaria a jugar la máxima competición continental merece una reflexión. Fomentar el deporte de élite subvencionado, da igual su disciplina y si acuden a la cancha 20 ó 100 personas, es de un peligro incalculable. Cuando algunos comparan su repercusión con la de la UD Las Palmas produce risa. ¿De los logros de nuestros clubes de élite, sin ser el del ascenso de la UD, han visto alguna manifestación de júbilo en las calles? En Gran Canaria hay muchos clubes con pies de barro, sin arraigo, sin canarios en sus filas, sin aficionados en sus gradas, en el que solo vale ganar para la foto con el político de turno y así garantizar la suculenta subvención.