A chupar rueda

El titular de este artículo tiene que ver con el argot ciclista, en el que uno va a rueda intentando seguir el ritmo del corredor que comanda la carrera y al final desiste y acaba desfondado, algo que va como anillo al dedo para definir el resultado de las elecciones del pasado domingo en Galicia y que se convierte en una opinión interna que se vive en el Partido Popular tras la mayoría absoluta obtenida por el candidato Alfonso Rueda. En una campaña, en la que surgió como si de la nada la figura de los pellets, en clara evidencia a que el medio ambiente les importa un pepino, un término que reconozco desconocía para definir la llegada a la costa de Galicia de bolitas diminutas de plástico. Hoy ya nadie habla de si hay o no pellets en la costa, lo que le interesa al político es el voto.

Luego llegó la amnistía y al final, como casi siempre, el pueblo es quién dictamina. Las elecciones gallegas deja un panorama evidente. Los perdedores intentan justificar lo injustificable. Si ganas hablas en clave nacional y si pierdes no lo haces porque no te interesa. Esto es patético. De los políticos, lo reconozco, estoy cada vez más decepcionado. Da igual las siglas, todos cuando llegan al poder hacen el copia y pega, y cuando están en la oposición no paran de dar proclamas de mejoras futuras que luego cuando tienen la sartén por el mango no hacen.

El Partido Popular ha recibido una bocanada de aire enorme, mientras el socialismo se ha estampado, así como su socia de gobierno a nivel nacional. Sumar de Yolanda Díaz esperaba que en Galicia, tierra de la vicepresidenta, sus paisanos la apoyasen, pero solo sacar 28.000 votos es un dato demoledor, un auténtico naufragio. Entre Sumar y Podemos se han matado entre ellos, algo que facilitará en el futuro la vuelta al bipartidismo. El dato gallego con la vicepresidenta del gobierno español es relevante. Por cierto, aún no he visto a Yolanda Díaz comparecer para explicar este resultado.

Galicia ha sido un medidor de futuro, pero lo que está claro es que a nivel nacional el pacto actual seguirá pase lo que pase, porque al político lo que le interesa es estar el mayor tiempo posible en la poltrona. Canarias es buen ejemplo de ello. CC vota a favor del PSOE en Madrid y en Canarias gobierna con el PP. «Esto no tiene nada que ver», es el mensaje que dan. Más claro, el agua.

Unos sonríen, otros se justifican, el resto se mantiene en la poltrona y ya Dios dirá. Así nos va y el pueblo con problemas, problemas y más problemas.