Una batalla sin miedos

Nadie coge las riendas. Los clubes que luchan por el ascenso directo a Primera División están notando cierto vértigo. Los seis primeros clasificados no paran de pinchar y esto provoca que a falta de seis jornadas -18 puntos en juego-, alcanzar la máxima categoría del fútbol español con menos de 80 puntos puede ser una realidad. El pasado año ascendieron Almería y Valladolid con 81 puntos, y en 2021 lo hizo el Espanyol y el Mallorca con 82 puntos. Esta campaña se subirá a Primera con menos de 80 y esta oportunidad no hay que dejarla pasar.

La UD solo ha logrado un triunfo en las últimas siete jornadas y está a solo dos puntos del ascenso directo. Parece increíble que con esta mala racha aún se esté en esa situación de privilegio, pero es la pura realidad. ¡Pero ya está bien! Ya no se puede tropezar más, porque ese tren del ascenso directo podría comenzar a irse y entonces habría que pensar en garantizar el playoff de ascenso, que tampoco se ha logrado.

Seis partidos, seis finales. La Unión Deportiva Las Palmas debe empezar a lanzar una campaña de apoyo al equipo para conseguir que el Estadio de Gran Canaria se convierta en una olla a presión. Poder comprobar cada mañana a la hora del café matutino, en Gourié 41, a mi amigo Rafa Vega con su cara de sufrimiento al ver que su equipillo del alma no arranca, pero con la esperanza de que hay mucha vida porque el resto de equipos que optan al objetivo están igual o peor, resume la actual situación de miles y miles de aficionados. La racha negativa es caótica, pero la esperanza es lo último que se pierde, máxime cuando este año el ascenso directo se está poniendo a tiro de piedra.

Ya no es hora de lamentos, de lo que pudo haber sido y no fue. Es el momento de mirar hacia adelante, de que el equipo haga piña y la afición los lleve en volandas al objetivo. Los reproches quedarán para otro momento. El Levante será este sábado el primer objetivo. No será decisivo, porque estos tres puntos no decidirán nada de manera matemática, pero otro tropiezo seguiría mermando el ánimo.

Estar en Primera es otra cosa. Ver a equipos en la máxima categoría a día de hoy que llenan sus estadios con 11.000 espectadores, cuando esa cifra en el Estadio de Gran Canaria sería sinónimo de darle la espalda al equipo, te hace reflexionar. Ahora el Valencia y el Espanyol, dos clubes históricos. están en peligro de descenso. A Primera deben subir clubes de solera y a la UD le están poniendo la alfombra roja para que lo haga. No desaprovechen la ocasión, por favor.