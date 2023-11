¿Pero quién se asombra?

El patio está revuelto, eso es evidente, pero realmente ¿hay gente que con el resultado electoral y analizando la aritmética parlamentaria pensaba que Pedro Sánchez no iba a llegar a los acuerdos posibles e imposibles para alcanzar la investidura y continuar cuatro años más como presidente del Gobierno de España? En política se han visto hasta burros volando. Cuántos casos inverosímiles se han dado para que alcaldes o alcaldesas lleguen a la poltrona, pactando incluso hasta con el diablo.

La amnistía ha desatado la caja de Pandora, pero para llegar a pactos, todos ellos dentro de la legalidad democrática, a mí no me asombra nada de nada. Posibles pagos de votos entre los vecinos para alcanzar una alcaldía o enemigos acérrimos encuadrados en el mismo grupo de gobierno. Todo es posible.

Lo de la amnistía supone pisar una delgada línea roja, pero los posibles favorecidos de ese pacto global para que Sánchez siga al frente del Gobierno estarán callados y dirán que todo está dentro de los parámetros democráticos. Los indecisos sobre qué votarán en la investidura, como por ejemplo Coalición Canaria, estarán pendientes de si el PSOE les hace un guiño, pero si esto se produce qué ocurrirá con el pacto del Gobierno de Canarias con el Partido Popular. No pasará nada. Todos seguirán en su puesto, porque esto es política.

En la calle la ciudadanía cada vez entiende menos esos pactos y trapicheos para alcanzar la poltrona. Porque el voto particular hacia un partido se transforma en una resolución de pactos a dos, a tres o a cuatro que pierden toda esencia. PP para gobernar necesita a Vox, pues pacta. Ahora al PSOE, o mejor dicho a Sánchez, le hace falta una ecuación complicada, pero con tal de seguir al frente hará lo imposible, como el pacto con Sumar que decía Yolanda Díaz que estaba difícil, jajaja. En política piensan en ellos, luego en ellos, a continuación en ellos, más allá en su partido y después en los ciudadanos.

Sí. Lo notarán. Estoy cansado de esta letanía. Muchos se quejan, critican, se alteran en tertulias, pero cuando llega el momento de la acción se quedan en casa bajo el cobijo de una manta y poniendo excusas para justificar lo injustificable. España avanza hacia no se sabe dónde, pero es que la política debe dar un giro hacia la mesura, donde no todo debe valer. Llegar a final de mes, poder asumir las hipotecas, llenar la cesta de la compra como buenamente se pueda, etc. Esas sí son las grandes preocupaciones de una sociedad hastiada a nivel general.