Esto acaban cargándoselo

Se imaginan que se inscribe en un medio maratón y la carrera tiene casi dos kilómetros menos, o que se retrase la salida una media hora, o que la policía pare a los corredores para que pasen vehículos, o que los cambios del circuito fuesen constantes y que muchos llegasen al día de la prueba y no supiesen ni cuántas vueltas tendrían que dar? Pues esto no lo he soñado. Esto y mucho más pasó el pasado domingo en el Medio Maratón Puertos de Las Palmas.

La situación fue totalmente rocambolesca y el deportista que paga una inscripción merece un respeto. La proliferación de carreras, muchas de ellas sin ton ni son y con una repercusión nula, está provocando un estancamiento generalizado. Las distancias largas ven mermadas sus números, mientras que las organizaciones completan el evento con distancias cortas para llegar a las cifras preestablecidas. La carrera del pasado domingo se presentó a bombo y platillo, y como es uso y costumbre se realizó en el Instituto Insular de Deportes, con la correspondiente foto con el consejero del Cabildo. El aún máximo responsable del deporte de la isla manifestó textualmente que «es una carrera que cumple veinte años y que es diferente por celebrarse en el recinto portuario. El deporte une y hace familia y, en este caso, lo hace en un recinto cerrado como es el Puerto de Las Palmas, abriéndose para esta media maratón y las carreras populares, donde más de veinte nacionalidades se van a dar cita en esta prueba, con lo que el mensaje de Gran Canaria Isla Europea del Deporte sigue cobrando valor». Lo de los eventos con más de veinte nacionalidades ya es un copia y pega de las organizaciones, pero el IID debe empezar de manera urgente a realizar un estudio pormenorizado de qué subvenciones da y cómo se han desarrollado esos eventos, porque ya no todo vale. El medio maratón del pasado domingo tiene una subvención del Cabildo de Gran Canaria de 15.000 euros y ofrecer la imagen que se dio no es de recibo. Se ha entrado en un bucle de subvenciones a miles de eventos y los organizadores, que de tontos no tienen un pelo, ya saben que edulcorando al político de turno con más de veinte nacionalidades y con el éxito de inscritos de antemano lo tienen hecho, porque lo que suceda finalmente no lo controlará nadie. Les invito a que se den una vuelta por las redes sociales en relación a la carrera del pasado domingo, porque matar al mensajero siempre ha sido lo más recurrente. Es hora de cambiar, porque esto acabarán cargándoselo.