Queremos héroes (a distancia)

Si fuera el presidente de Ucrania y sobreviviese a la invasión rusa, creo que le daría una vuelta a su deseo de entrar en la Unión Europea. Pero no porque incomode a Vladimir Putin, sino porque es la UE quien ha demostrado que no está a la altura de las circunstancias.

En esta guerra en plena Europa, la respuesta de las cancillerías occidentales, esas que presumen de ser la reserva espiritual del mundo libre, se ha resumido más o menos como el jugador del Call of Duty o de Fortnite: me siento cómodamente en mi sillón de 'gamer' y paso el tiempo viendo cómo mi avatar mata a este o a aquel, cómo voy coleccionando puntos y premios y escalando en el podio virtual. Todo muy limpio, muy aseadito, por parte de quien juega, pero que quien arriesgue su vida, quien baje a la trinchera, quien se esconda en el búnker y quien saque la cabeza para disparar al invasor sea el avatar. Esa es la dinámica de la UE hasta la fecha, que se resume más o menos en esto: «Zelenski y ucranianos en general, sepan ustedes que les queremos y les animamos, aplaudimos su heroicidad, pero mientras ustedes se juegan la vida por la libertad que tanto amamos y combaten al criminal de guerra que tanto odiamos, nosotros nos vamos a quedar en lo nuestro, que ahora la covid parece controlada y queremos bajar al restaurante a cenar, que tenemos mesa para seis y ya no hay restricciones. Si hay novedad, pongan un WhatsApp, pero no de audio, que con las bombas cayendo no se oye bien».

También doy por hecho que ya hay guionistas preparando series y películas para Netflix sobre el valeroso Zelenski. Veremos varias temporadas bajo demanda y buscaremos al sucesor de Jack Nicholson para que encarne al malvado Putin. Seguro que alguien ganará un Grammy o un Emmy: desde luego no será por falta de imágenes reales de cómo caen los misiles, cómo sale la gente despavorida y cómo Zelenski mantiene vivo el orgullo patrio... Con banda sonora de Hans Zimmer puede quedar absolutamente emotivo, como para llorar mientras se contempla en el móvil la producción. Así, de paso, dejaríamos de ver las noticias, que empiezan a cansar un poco con tanta guerra... confesémoslo: estamos todos deseando que llegue el episodio final de esta temporada y que nos digan cuándo empieza la otra, que debería ser la invasión de otro país, porque Kiev ya lo tenemos muy visto...

Ánimo, por tanto, amigo Zelenski. Resiste, que nosotros seguiremos durmiendo calentito, ¿o es que creías que Europa de verdad iba a dejar de comprar el gas ruso? Sé nuestro héroe. Ingenuo, pero héroe.