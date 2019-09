Que lleguen lluvias serenas

Tamadaba se convirtió en el centro de atención cuando el fuego devoraba semanas atrás miles de hectáreas en Gran Canaria. No en vano, desde agosto de 1988 no se quemaba este verdadero pulmón verde, la joya de la corona de la flora y fauna de esta isla y que, desgraciadamente, ha visto como las llamas acababan con una gran parte de su riqueza natural.

«El pulmón de la isla no está muerto, solo enfermo y, con tiempo, será mejor que antes»

Duele mucho ver como lo que hace un mes eran pinos centenarios que se apelotonaban unos tras otros, ahora son troncos negros rodeados de cenizas. En muchos lugares, el fuego pasó por sus copas arrasando con todo, pero en otros, aunque se vean sus acículas verdes o marrones, el verdadero drama está debajo, con un sotobosque calcinado y que es el verdadero sustento del pinar. Caminos llenos de cenizas, cortezas que se deshacen, señales arrasadas... un paraje desolador que el agente forestal Isidro del Rosario calificó como el «pinar fantasma». Ahora, tras las llamas, queda un duro trabajo para recuperar la zona en el menor tiempo posible aunque hayan enclaves como los riscos de Los Andenes, donde había una pincelada de monteverde que se estaba recuperando, justo en la parte de alta de Guayedra, que será muy difícil de repoblar. Ese trabajo tiene que ser bien estudiado y de forma profesional, por más que muchos quieran repoblar de manera voluntaria y ojalá que esté acompañado de unas lluvias serenas que empapen el suelo y no lo arrasen. El pulmón de la isla no está muerto, solo enfermo y, con tiempo, será mejor que antes, como así vaticinan los expertos. Ahora solo queda respetarlo y aprender de errores del pasado para que no vuelvan a suceder en el futuro. De ello depende el futuro de nuestra isla.